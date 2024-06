Eles já estão grandinhos: saiba como estão os filhos de Eliana, nova contratada da Globo

A- A+

No vídeo publicado na última quinta-feira (27), em que anuncia ser a mais nova apresentadora do quadro da TV Globo, há um detalhe que não passou despercebido pelos fãs de Eliana. A apresentadora buscou dar especial enfoque aos filhos, que aparecem em um porta-retrato, em destaque, na mesa onde ela pega a chave do carro e seu novo crachá.

Eliana é mãe de duas crianças: Arthur, de 12 anos, e Manuela, de 6. No terceiro mês de gestação da pequena, fruto de seu relacionamento com o diretor de TV Adriano Ricco, a paulistana, então com 45 anos, passou pelo que ela define como um dos momentos mais delicados de sua vida ao sofrer um sangramento e ser levada às pressas para o hospital. Só saiu de lá cinco meses depois, com a bebê no colo.

“Manuela foi muito desejada, cuidada. Se não fosse assim, ela não estaria aqui. Foram cinco meses de cama, já que tive complicações na gravidez. Tive descolamento de placenta, hemorragia e uma série de coisas. Precisei fazer uma cirurgia, naquele período, que se chama cerclagem, que é para o útero segurar (e suportar o peso do bebê), e para eu não perder a criança. Fiquei cinco meses no hospital”, rememorou Eliana, ao abordar o assunto, em entrevista ao podcast “Quem pode, pod”.

Hoje, ela se emociona ao ver a filha imitar seus trejeitos e demonstrar animação ao posar para fotos, aos 6 anos. E diz que a pequerrucha é o "milagre" de sua vida, como repete frequentemente para pessoas próximas. "Minha filha é meu milagre", ela costuma frisar.

O primogênito de Eliana é Arthur, fruto de seu antigo casamento com o produtor musical João Marcelo Bôscolli, filho da estrela da MPB, Elis Regina. A apresentadora prefere manter os filhos longe dos holofotes. Nas redes sociais dela, costumam aparecer somente em datas comemorativas ou quando ela compartilha momentos de uma viagem.

O que Eliana vai fazer na Globo?

Eliana já tem seu crachá da TV Globo, emissora que a contratou recentemente, após anos da apresentadora no SBT. Resta agora, no entanto, o público saber o que exatamente ela vai fazer na nova casa.

Uma vez contratada, Eliana vai passar por alguns programas da Globo nestes primeiros dias, ora como convidada, ora como entrevistada. O "Fantástico" deste domingo (30) vai exibir uma conversa da loura com a jornalista Renata Capucci. Na próxima semana, ela participa do "Domingão do Huck". E também deve tomar um café com Ana Maria Braga, no "Mais você".

Segundo sites especializados em TV, o primeiro trabalho de Eliana deve ser no canal pago GNT, onde vai integrar a bancada do "Saia justa" ao lado de Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista. No ano que vem, ela deve apresentar o "The Masked Singer".

