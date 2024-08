A- A+

CELEBRIDADE Em 2003, Silvio Santos anunciou falsa doença terminal e chocou o país: "Vou me aposentar e morrer" Apresentador inventou um distúrbio grave no coração em entrevista e criou uma fake news sobre si mesmo

Silvio Santos morreu neste sábado, aos 93 anos. Há 20 anos, o lendário apresentador já havia falado sobre sua possível passagem durante uma entrevista publicada na revista "Contigo".



Por telefone, de sua casa em Miami, Silvio pregou uma peça na repórter Ana Carolina Soares, que havia ligado para perguntar sobre o boato de que ele iria se aposentar.

Silvio chocou o Brasil afirmando que iria vender o SBT para a Televisa e para o Boni por R$ 1 bilhão e que sofria de uma doença terminal que lhe daria no máximo mais seis anos de vida. "Vou me aposentar e morrer", respondeu o apresentador.





Capa da Revista Contigo de julho de 2003 — Foto: Reprodução

Enquanto a perplexa jornalista ainda tentava processar as palavras do apresentador, Silvio deu mais detalhes sobre uma doença misteriosa:

"Ah, você não sabia? No ano passado fui ao Medical Center, em Miami, e eles declararam que só tenho mais seis anos de vida. Estou com um problema gravíssimo nas artérias do coração. E eles me disseram que, de agora em diante, só preciso descansar. No duro".





"Silvio, o que você está me falando é muito sério", interpôs Ana Carolina Soares. Para mostrar que não estava brincando, o apresentador usou um tom dramático para falar sobre o seu estado físico e mental.

"Estou mal, muito mal. Você não sabe o que é esperar a morte, deitado, fazendo transfusões de sangue, exames, mais nada. É uma doença nas coronárias, se chama ataque do coração em seis anos”, disse.

Nada disso era verdade, claro. Mas a repórter Ana Carolina Soares ligou mais duas vezes para o apresentador, que reafirmou estar "à beira da morte". Até o diretor editorial do Grupo Abril interveio e falou com Silvio Santos para checar a informação. Mesmo duvidando da veracidade das declarações, a revista decidiu que deveria publicar a entrevista, mas deixando claro que pessoas próximas ao apresentador não confirmavam a doença.

Veja também

