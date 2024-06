A- A+

CELEBRIDADES Em conversa com Nicole Kidman, Reese Witherspoon revela nome verdadeiro e choca fãs; veja vídeo Revelação impressionou internautas que comentaram a situação nas redes

Leia também

• Rapper J. Cole é ignorado em concessionária da Tesla e fãs apontam racismo; veja vídeo

• Por que C. Gambino, rapper morto em ataque na Suécia, sempre usava máscara?

• Crise de pânico: confira os famosos que já sofreram com a condição e conheça os sintomas

Em um encontro promovido pela revista Vanity Fair, nos Estados Unidos, as estrelas de "Big Little Lies" e "The Morning Show", Reese Witherspoon e Nicole Kidman discutiam projetos passados e futuros quando chegaram num assunto que contemplava uma outra colega: a atriz Laura Dern.



Publicada nas redes sociais da revista, nesta quarta-feira, a conversa deu luz a um fato curioso que os fãs da atriz loira não conheciam.

Ao falar sobre Dern, com quem as duas contracenaram, ao lado de Meryl Streep, na aclamada série da HBO a respeito da vida de mulheres abastadas que enfrentam um caso de assassinato na Califórnia, Kidman pergunta a Witherspoon porque ela sempre opta por se referir à Laura pelo sobrenome, e comenta que a situação é um pouco esquisita. Em seguida, Reese revela que é porque soa estranho para ela chamar outra pessoa de Laura, visto que seu próprio nome é Laura Jeanne Reese Witherspoon.

— Você sabe por quê? Porque meu nome é Laura, e o nome dela é Laura, e isso é confuso para mim —, disse a estrela de Legalmente Loira.

— Então, fica confuso e simplesmente a chamo de 'Dern'. Nós duas não podemos ser Laura —, continuou Witherspoon.

— Ah, isso mesmo —, respondeu Kidman.

Ao se lançar na carreira de atriz, ela optou por encurtar o nome, escondendo os dois primeiros. Segundo ela, Reese soa melhor do que Laura Witherspoon.

Veja também

Homenagem Julio Lancellotti: padre celebra homenagem em "Renascer" e ganha elogio do autor da novela