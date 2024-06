Rapper J. Cole é ignorado em concessionária da Tesla e fãs apontam racismo; veja vídeo

A- A+

Um video do rapper americano J. Cole sendo ignorado por vendedores da loja Tesla repercutiu nas redes sociais nesta semana. O momento foi gravado por um fã do artista, que relatou que o gerente não conhecia J. Cole e estaria tratando-o com indiferença.



No vídeo, é possível ver J.Cole interessado no modelo Tesla Cybertruck, o "carro indestrutível". Enquanto ele mexe no carro, duas pessoas o seguem a uma certa distância e apontam para ele. Não é possível entender o que dizem, mas o rapper se distancia do carro em seguida.

A fan claims J. Cole was ignored at a Tesla dealership because the manager didn't know who he was pic.twitter.com/SjECy9ihSm — Kurrco (@Kurrco) June 4, 2024



“O gerente o estava ignorando [porque] não sabia quem era e continuou me persuadindo a fazer o pedido de um carro”, comentou o fã.



A cena chocou internautas. Alguns fãs comentaram que seria um caso claro de racismo. "Mesmo que não o reconheçam, não deveriam tratar seus clientes com respeito?", comentou um usuário. Outro ressaltou versos da música de Jay-Z para exemplificar como o preconceito acontece independentemente da condição social. "Preto claro, preto escuro, preto falso, preto real, preto rico, preto falido, preto da casa, preto do campo.... Ainda preto."

