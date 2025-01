Em documentário, criador do BBB revela que ofereceu reality de graça para emissora antes da fama

A- A+

O holandês John de Mol, da Endemol, um dos entrevistados do “BBB: O Documentário - Mais que uma espiada”, revelou uma história inusitada sobre o reality show que vem conquistando milhões de brasileiros desde 2002. O criador do “Big Brother Brasil” afirmou que, no momento em que tentava “vender” o modelo de confinamento de pessoas, chegou a oferecer o programa de graça devido à falta de interesse das emissoras de televisão. Depois, claro, quando o programa virou um sucesso, o jogo virou.

“Nenhum canal queria o programa, todos estavam com medo, porque lá atrás, com 25 anos, teve muito comentário negativo no primeiro momento”, disse ele em entrevista ao documentário exibido pela TV Globo. “Acabei oferecendo o programa para uma emissora de graça. Eles não precisavam me pagar nada e o que ninguém esperava é que nós criamos celebridades a partir de pessoas comuns.”





No X, os internautas logo reagiram à aparição do empresário com memes. Em um deles, chamam John de “pai”, em referência ao vídeo em que Fiuk canta uma música de seu pai, Fábio Jr., que viralizou nas redes sociais.

A primeira vez que o BBB foi exibido mundialmente foi em 1999, nos Países Baixos. Conforme o programa foi ganhando sucesso na mídia, começaram a surgir convites de emissoras ao redor do mundo. No Brasil, o formato completa, neste ano, 25 edições.

“Foi incrível, porque nas primeiras duas semanas que o programa estava no ar, umas 100 emissoras de TV de diferentes países nos ligaram para dizer que queriam o BBB”, disse o criador do formato.

Entre os entrevistados do documentário, estão ainda os principais moradores da casa mais vigiada do Brasil, inaugurada em 2002. Há depoimentos de Kleber Bambam (vencedor da primeira edição), Sabrina Sato (BBB 3), Grazi Massafera (BBB 5), Jean Wyllis (campeão do BBB 5), Cida (campeã do BBB 4), Juliette (campeã BBB 21), Manu Gavassi (BBB 20) e Thelminha (campeão do BBB 20).

Veja também

LITERATURA Primeiro livro do escritor pernambucano Osman Lins, "Os gestos" volta em edição caprichada