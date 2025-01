A- A+

televisão Kleber Bambam compara seu sucesso no pós-BBB ao de Grazi Massafera e Sabrina Sato Campeão da primeira edição do reality show afirma em documentário que conseguiu se manter relevante depois do confinamento em episódios como a luta contra Popó

Primeiro campeão do “Big Brother Brasil”, em 2002, Kleber Bambam afirmou que seu sucesso pode ser comparado ao da apresentadora Sabrina Sato e da atriz Grazi Massafera, participantes do reality show nas edições de 2003 e 2005, respectivamente. Em entrevista ao documentário “BBB: O Documentário - Mais que uma espiada”, exibido na TV Globo, o hoje fisiculturista destacou que conseguiu se manter relevante com episódios como a luta contra o campeão mundial de boxe Popó no ano passado.

“No meu caso, graças a Deus, eu estou aí. Queira ou não queira, com a minha história, as pessoas vêm e falam ‘o Bambam acha que ele é o top’. Mas, pô, eu sou o primeiro campeão, estou até hoje aí, dando entrevista”, disse ele no documentário. “É um legado, é uma história que tem que ser respeitada.”







O fisiculturista, que fez sucesso nos primórdios do BBB no Brasil com uma boneca de lata, a Maria Eugênia, afirmou que é preciso estratégia para se manter no auge. “O que dá mais (engajamento) hoje é polêmica, vamos ser realistas.” Ele afirmou que depois de um desses episódios em sua vida chegou a fazer quatro presenças VIP depois de um mês. Com a luta contra Popó, ele disse ter “parado o país”.





Popó nocauteou Bambam em apenas 36 segundos — Foto: Reprodução

“Eu falo para todo mundo: acho que, até hoje, quem se destacou no Big Brother e tem todo esse legado aí sou eu, a Sabrina Sato e a Grazi”, declarou.

Entre os entrevistados do documentário estão outros dos principais moradores da casa mais vigiada do Brasil, inaugurada em 2002. Além de Bambam, há depoimentos da própria Sabrina Sato e de Grazi Massafera, assim como de Jean Wyllys (campeão do BBB 5), Cida (campeã do BBB 4), Juliette (campeã do BBB 21), Manu Gavassi (finalista do BBB 20) e Thelminha (campeã do BBB 20).

Veja também

LITERATURA Primeiro livro do escritor pernambucano Osman Lins, "Os gestos" volta em edição caprichada