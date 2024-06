Em livro, Danilo Zanirato explora as possibilidades do amor

A- A+

O escritor Danilo Zanirato faz lançamento de novo romance, “Concerto para piano a seis mãos”, publicado pela Editora Viseu. O livro traz o amor sob outra perspectiva através da história de três personagens.

Conforme dados divulgados em 2024 pelo IBGE, o número de divórcios no Brasil cresceu 8,6%, chegando ao maior número já registrado. Nesse cenário, formas diversas de relacionamento têm se tornado cada vez mais procuradas, com 41% das pessoas entre 18 a 25 anos se dizendo abertas a experimentar com outros formatos de relações em 2023, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Tinder.

Zanirato optou por explorar essas formas de relações em seu lançamento, “Concerto para piano a seis mãos”, publicado pela Editora Viseu. O livro narra a história de Dinorá, Edilson e Letícia, que se entrelaçam em um triângulo amoroso, explorando as várias faces do amor e suas possibilidades na contemporaneidade.

Indo além do campo romântico, o livro ainda aborda os âmbitos do fraternal e platônico. “É um livro sobre amor. A mensagem é enaltecer o amor, em todas as suas formas”, afirma Zanirato em entrevista. Na história, as personagens enfrentam escolhas difíceis, tentando encontrar o equilíbrio entre suas paixões e deveres.

Esse é um equilíbrio que o autor também busca em sua vida. Médico em tempo integral, Zanirato tem que balancear a carreira médica e a vida familiar com sua paixão pela escrita. Ele conta que se dedica aos livros à noite e em fins de semana, alternando entre a leitura e a escrita em seus poucos momentos livres.

Foi com a poesia que surgiu essa atração pela literatura. O autor fez parte do grupo “Confraria da Poesia” em Cuiabá - MT, que promovia encontros mensais para saraus e declamações de poemas entre seus membros. Também foi membro dos “Poetas da Praça”, que se reuniam todos os sábados à tarde em alguma praça de Cuiabá para declamar, estendendo o convite aos transeuntes.

Para Zanirato, a literatura representa esperança.

“Vejo a literatura como nuvens de chuva, em que cada palavra é como uma gota de água para o cultivo de uma humanidade mais justa e ética”, diz ele. “Se quer que seu filho seja uma pessoa completa, dê-lhe livros. Faça com que ele goste de ler como gosta de brincar”, finaliza o autor.

O evento de lançamento aconteceu nesta quinta-feira (29), no auditório da FIEMT, em Cuiabá. Escritor calejado, “Concerto para piano a seis mãos” é seu terceiro livro publicado. A próxima obra do autor, “Mar de Solidão”, já está escrita, apenas aguardando publicação.

