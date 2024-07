A- A+

imersão Engenhos pernambucanos entram na era da Realidade Virtual, com projeto imersivo de Eric Laurence Através de app e do youtube, é possível acessar seis engenhos: Poço Comprido (Vicência), Gaipió (Ipojuca), Massangana (Cabo de Santo Agostinho), São Bernardo (Paudalho), São João (Recife) e Iguape (Vicência).

Os engenhos pernambucanos têm uma relação intrínseca à História do Brasil, ao passado colonial do País. Culturalmente, são patrimônios do ponto de vista histórico e arquitetônico. Porém, pouco se conhece sobre eles e de que forma serviram à construção da nossa identidade.

O projeto Engenhos PE, do cineasta Eric Laurence, propõe aproximar o público de alguns desses locais, através da realidade virtual. Seja através do app ou pelo youtube, é possível visitar seis engenhos do Estado, estando em qualquer lugar do mundo.

São eles: Poço Comprido (Vicência), Gaipió (Ipojuca), Massangana (Cabo de Santo Agostinho), São Bernardo (Paudalho), São João (Recife) e Iguape (Vicência).



O projeto Engennhos PE tem incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura - Funcultura, programação da Roadmaps, textos da jornalista Manuella Antunes e curadoria da pesquisadora Vânia Brayner.



Projeto

Através do Engenhos PE, o usuário tem acesso a uma experiência imersiva e interativa em cada um desses locais, com uma visão de 360º. É possível conhecer um pouco deles e passear pelas localidades, observando seus detalhes.

No youtube, qualquer pessoa pode assistir ao vídeo sobre o projeto e os seis engenhos. Já no app – que é gratuito e está disponível para celulares Android –, é possível escolher qualquer um dos seis engenhos e, além do passeio virtual, ter acesso às histórias que envolvem cada um deles, curiosidades e, através da geolocalização, encontrar, no Maps, onde se encontram.

“Eu acho que é importante valorizar essa cultura, essa memória de Pernambuco. Reconectar a população com essa memória, com esse patrimônio”, diz Eric Laurence. “A gente sempre fala que de um passado açucareiro, da cultura do açúcar, mas sempre é uma coisa muito vaga (...) Não se fala muito ou não se reflete muito de um ponto de vista mais profundo sobre o que foi esse passado”, continua.

“É importantíssima essa reflexão para entender o que Pernambuco é hoje, o que é a História do Brasil, em todos os seus aspectos. Não só no sentido de exaltação, mas, no sentido de reflexão sobre o que foi essa história”, conclui.

O app possui função de acessibilidade, apresentando versões dos filmes com audiodescrição.

Imersão

Para quem possui aparelho (óculos) de realidade virtual, a experiência ganha mais uma dimensão: o usuário sente como se estivesse presente em cada um desses locais. Para uma experiência mais realista, aconselha-se acionar a melhor qualidade de vídeo.

Para esse recurso imersivo, as imagens foram captadas a partir de uma tecnologia desenvolvida por Eric, com a utilização de um robô autônomo que percorre os espaços de forma remota, em um processo de realização e finalização das captações em 8K.

Para Eric, é importante pensar o aplicativo como uma futura ferramenta educativa. “Eu acho que é um projeto em que há o interesse promover ações de educação, de educação patrimonial em realidade virtual”.

