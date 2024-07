A- A+

Reconhecimento Pagode do Didi vira Patrimônio Cultural Imaterial do Recife Além da tradicional roda de samba, o Afoxé Omô Nilê Ogunjá também foi reconhecido com o título

O Pagode do Didi agora é Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. A lei que concede o título à tradicional roda de samba foi sancionada pelo prefeito João Campos (PSB) e publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (25).

A Lei Nº 19.284 reconhece a importância de uma das mais icônicas e longevas atrações culturais do Centro do Recife, que existe desde 1981. Seu fundador, Vlademir de Souza Ferreira, mais conhecido como Didi do Pagode, tem o título de Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco desde 2010.

O projeto de lei que originou o reconhecimento é de autoria da vereadora Elaine Cristina (PSOL) e foi aprovado na Câmara Municipal do Recife no dia 2 de julho. A sanção pelo prefeito ocorreu na quarta-feira (24).



Ainda na edição desta quinta-feira do Diário Oficial, outro Patrimônio Cultural Imaterial do Recife foi oficializado. O Afoxé Omô Nilê Ogunjá recebeu o título, também por proposição assinada pela vereadora Elaine Cristina.

O grupo cultural e artístico existe desde outubro de 2004, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife. Fomentando ações que valorizam a cultura afro-brasileira, o coletivo já lançou dois álbuns e dois documentários.



