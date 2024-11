A- A+

reality show Enquete aponta quem será eliminado da Fazenda nesta semana; confira parcial com a porcentagem Albert Bressan, Babi Muniz e Sacha Bali estão na roça nesta semana; divididos em grupos rivais, participantes encaram reta final do programa

Albert Bressan, Babi Muniz e Sacha Bali estão na berlinda em " A Fazenda" nesta semana. Mas, afinal, quem será eliminado do programa nesta quinta-feira (21)?



Enquetes realizadas por diferentes sites e perfis em redes sociais apontam — de maneira unânime — que Babi Muniz deixará o reality show, já que é a participante com menor preferência do público. A depender dos mutirões organizados por parte dos espectadores, a modelo de 34 anos está mesmo em desvantagem.

Quem sai da Fazenda hoje?

Nesta quinta-feira (21), a hashtag #ForaBabi é um dos termos mais digitados no X, entre os assuntos relacionados ao reality show. Na enquete promovida pela coluna Play, do GLOBO, 70% dos espectadores querem que Sacha fique no programa. Na sequência, 21,05% das pessoas têm preferência por Albert. E apenas 8,95% querem que Camila permaneça na atração — ou seja, até agora, é ela quem deve deixar a Fazenda.



Quando acaba a Fazenda?

Nesta semana, a apresentadora Adriane Galisteu divulgou a data da grande final desta edição de "A fazenda". O programa chega ao fim no dia 19 de dezembro de 2024, uma quinta-feira.

Quem é Babi da Fazenda?

Participante de "A fazenda 16", Babi Muniz ganhou fama em 2014 após se tornar assistente de palco do extinto programa "Pânico na TV". Hoje, ela atua como influenciadora digital. A paulista de 34 anos já participou de outro reality show, o "Made in Japão", também da Record, que foi ao ar em 2020.

Veja também

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Ludmilla, Luan Santana e Jazz na praia integram agenda