A- A+

farofa da gkay Após cancelar Farofa, Gkay quer transformar evento em "maior festival de música do Brasil" Festa com celebridades da internet seria aberta ao público e já havia vendido ingressos por R$ 1,5 mil; rumores citam falta de patrocínio

A comediante e influenciadora digital Gessica Kayane, mais conhecida pelo apelido Gkay, veio a público por meio das redes sociais, nesta quinta-feira (21), para explicar por que decidiu cancelar, em 2024, a Farofa da Gkay, evento com celebridades da internet que ela realiza há sete anos.

Rumores que circulam nas redes sociais dão conta de que produtores da festa que se assemelha a um festival de música e que, pela primeira vez, seria aberta ao público, com venda de ingressos no valor de R$ 1,5 mil (muitos já haviam sido comprados) não conseguiram atrair patrocinadores suficientes para bancá-la

A informação, porém, não é confirmada oficialmente.

Gkay afirma que, a rigor, "precisa de tempo" para que o evento alcance ao patamar planejado por ela. "Vocês sabem que eu gosto de fazer as coisas gigantes, de um jeito diferente. Isso envolve muita coisa, muitos detalhes... E a gente precisa ganhar tempo para a Farofa vir daquele jeito que vocês já sabem, como um grande festival. Se Deus quiser, será um dos maiores festivais de música do Brasil", afirmou a influenciadora digital, por meio de vídeo publicado nos Stories do Instagram.

Gkay deseja transformar a Farofa da Gkay antes restrita a convidados num evento aberto, marcado pela presença de influenciadores digitais e celebridades e também por shows de artistas populares no país.

"De antemão, já quero agradecer a todos os artistas, patrocinadores, influenciadores que a gente já estava aí com tudo certo. Mas aí agora vamos ter que esperar um pouquinho para a gente ter essa experiência", acrescentou ela.

A influenciadora digital ressalta que, por ora, o evento está "apenas adiado" para 2025. A nova data, porém, não é revelada. A Farofa da Gkay de 2024 já havia sido anunciada para os dias 3, 4 e 5 de dezembro com venda de ingressos, inclusive, em curso.

De acordo com comunicado da produção do evento, quem adquiriu os bilhetes, pode reagendá-los para a nova data ou solicitar o estorno.



Veja também

MÚSICA Músico Stromae é condecorado por ''garantir influência da Bélgica'' no mundo; entenda