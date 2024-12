Enquete atualizada da Fazenda aponta quais serão os dois participantes eliminados do reality show

A- A+

Em clima de reta final, "A Fazenda 16" eliminará, de uma só vez, dois participantes hoje, nesta quinta-feira (12). Pela primeira vez quatro pessoas disputam a roça — aliás, uma das últimas desta edição, que chegará ao fim no dia 19 de dezembro. Estão na berlinda Flor Fernandez, Gui Vieira, Luana Targino e Sacha Bali.



Mas, afinal, quais deles serão eliminados do reality show? Enquetes atualizadas, realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais, revelam a prévia da votação e apontam quem deixará o confinamento em Itapecerica da Serra (SP).

Com a dinâmica de duas eliminações, o grupo conhecido como G4 (formado por Sacha, Gui, Luana e Yuri Bonotto) será separado pela primeira vez. A pesquisa realizada pela coluna Play, do GLOBO, indica que Gui Vieira e Sacha Bali são os participantes preferidos pelo público.



Diante da pergunta feita pela votação — "Quem você quer que fique na Fazenda?" —, Sacha desponta com 38% da predileção dos espectadores enquanto Gui arrebanha 32,9% dos votos. Já Flor aparece com 16,8% da preferência, e Luana, na lanterninha, com 12,1%. Ou seja, ambas as participantes devem deixar o confinamento.

De acordo com as enquetes, portanto, quem deve chegar à última semana de "A fazenda 16" devem ser Gui Vieira, Sacha Bali e os demais participantes que seguem na disputa por R$ 2 milhões — Vanessa, Albert, Sidney Sampaio, Yuri Bonotto, Albert, Gilsão e Juninho.

Na última semana de programa, o Fazendeiro — que atualmente é Yuri — não terá imunidade e também não indicará alguém direto para a eliminação. A apresentadora Adriane Galisteu ainda não explicou ao público qual será a dinâmica dos últimos dias de programa. Fato é que haverá mais eliminações até a grande final, no dia 19 de dezembro.

Quem você quer que fique nesta semana em "A fazenda"? Nesta semana, os participantes Flor Fernandez, Gui Vieira, Luana Targino e Sacha Bali se enfrentam na roça. Dois deles deixarão o programa.

