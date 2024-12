Enquete atualizada da Fazenda indica que campeão pode ser Sacha Bali ou Sidney Sampaio; veja prévia

A- A+

A disputa pelo título de campeão de "A Fazenda 16" — e pelo prêmio de R$ 2 milhões — está concentrada entre os atores Sacha Bali e Sidney Sampaio, como apontam enquetes atualizadas realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais.



Os participantes, que concorrem ao posto de vencedor do programa ao lado de Gui Vieira e Yuri Bonotto, são os que mais movimentam torcidas acaloradas na internet. Nesta quinta-feira (19), a partir das 22h30, na Record, a apresentadora Adriane Galisteu revelará o resultado da votação — e o reality show chegará ao fim.

Na pesquisa feita pela coluna Play, do GLOBO, Sacha Bali aparece como favorito. Em todas as principais pesquisas na internet monitoradas pelo GLOBO, o ator de 43 anos desponta como o preferido do público. A única pessoa que pode tirar o prêmio dele é o rival Sidney Sampaio, como indicam as enquetes.



Até agora, o cenário é o seguinte, de acordo com a média da enquetes: enquanto Sacha tem 49,3% da preferência dos telespectadores, Sidney Sampaio figura com 34,09%. Na lanterninha, aparecem Yuri Bonotto, com 10,8%, e Gui Vieira, com 5,68%.



A seguir, relembre como Sacha Bali, com mais de 640 mil seguidores no Instagram, chegou ao posto de favorito no programa.

Os primeiros dias e a adaptação ao jogo

No início de "A fazenda 16", Sacha preferiu observar os outros colegas e criar conexões antes de se expor. Essa postura inicial manteve o ator longe de conflitos diretos, mas o colocou na mira de alguns participantes que o acusaram de ser "apagado" e "em cima do muro". A estratégia, porém, deu lugar a um comportamento mais ativo à medida que as alianças começaram a se formar e os embates surgiram.

Integrante do ''grupão''

Passados os primeiros dias de confinamento, Sacha Bali logo se integrou, ainda que informalmente, ao "grupão" — assim definido pelos espectadores por reunir, naquele período do jogo, a maior quantidade de participantes. A formação era composta por Larissa, Raquel, Camila, Suellen, Flora, Luana, Julia, Yuri, Cauê, Gui e Gizelly, além de Sacha.

Desleal e manipulador?

Até que... Sacha se envolveu com Larissa Tomásia, que estava no "grupão". Numa dinâmica do programa, durante a formação da roça, o participante tentou passar informações de maneira indevida para a ex-BBB, o que, no fim das contas, acabou levando a moça para a berlinda.



E, pronto, Larissa foi a segunda eliminada do reality show. Dia depois, ela surgiu no programa "Hora do Faro", em participação que é sempre exibida para os confinados, colocando plaquinhas com os adjetivos "desleal" e "manipulador" sobre a imagem de Sacha. Não deu outra: a partir daí, o jogo virou. Totalmente.

''Traição'' ao vivo

Antigas aliadas de Sacha, as participantes Raquel, Camila, Suellen, Flora e Gizelly tomaram as dores de Larissa, mesmo sem ter detalhes do que ela estava pensando fora do confinamento, e votaram no ator junto aos adversários do chamado "grupinho", até então informalmente liderado pelo ex-jogador de futebol Zé Love.



Na formação da roça, ao vivo, Sacha foi pego de surpreso com a altíssima quantidade de votos. Começou aí a grande virada do jogo. "Estou sendo mais perseguido do que Davi e Juliette", comentou ele, em referência aos ex-BBBs campeões.

Formação do G4

Acuado e atacado por todos os lados, Sacha recebeu o apoio de Yuri Bonotto, conhecido por interpretar o personagem do Bombeiro da Eliana nos antigos programas comandados pela apresentadora no SBT. Juntaram-se aos dois uma dupla que também andava meio avulsa no programa devido a brigas na casa — a influenciadora Luana Targino, que rompera com as aliadas do "grupão", e o também ator Gui Vieira, na mesmíssima situação que a colega. Nascia, então, um novo grupo, o G4 (ou "grupo dos quatro").

Polêmicas com Zé Love

Em pouco tempo, os participantes do G4 — que recebiam ataques de todos os lados, tanto dos ex-aliados do "grupão" quanto dos adversários do "grupinho" — caíram nas graças do público. As discussões entre Sacha e Zé Love, líder do "grupinho", que acabou absorvendo os integrantes do "grupão", foram ganhando fôlego.



Em determinada ocasião, depois de ouvir Sacha fazer uma referência a seu filho e dizer que ele tinha pena de uma criança que tem como pai "alguém tão agressivo", o jogador de futebol precisou ser contido por aliados e por dois "ninjas", como são chamados os funcionários mascarados no confinamento. Tudo isso para que ele não violentasse fisicamente o adversário. O clima pesou.

Fernanda e Zaac pedem para sair

A coisa desandou dentro do confinamento, com discussões cada vez mais acaloradas entre os participantes. Após uma briga generalizada, Sacha foi acusado por participantes do "grupão" e do "grupinho" por empurrar e agredir a influenciadora digital Fernanda Campos.



A equipe de "A fazenda 16" analisou as imagens e esclareceu que não houve qualquer agressão — a rigor, quem empurrou Sacha foi... Fernanda. Diante da polêmica, Fernanda e o aliado Zaac pediram para sair do programa e desistiram do reality show. O favoritismo de Sacha cresceu, mais uma vez, exponencialmente.

Pautas esvaziadas

Antigas aliadas de Sacha, participantes como as ex-BBBs Camilla Moura e Gizelly Bicalho passaram a insistir que Sacha, na verdade, era um grande vilão. Em determinado momento do jogo, ambas retomaram a história mal resolvida entre o ator e Larissa, e afirmaram que ele era machista. As duas frisavam que ele gritava com mulheres.



Os espectadores, porém, reuniram imagens para mostrar justamente o contrário: quem mais gritava eram as duas, e, veja bem, justamente contra Sacha. Nas redes sociais, as participantes foram, então, tachadas por fazerem acusações falsas e esvaziarem pautas importantes. Também rival de Sacha, o participante Fernando surfou na mesma onda: acusou injustamente Sacha por homofobia. Mas a web logo reagiu, entendendo igualmente que se tratava de uma mentira (e, novamente, de um "esvaziamento de uma pauta valiosa").

Grupão e grupinho minguando

Com o tempo, os participantes do "grupão" e do "grupinho" foram minguando. A cada roça contra Sacha, Luana, Yuri ou Gui (o tal G4), todos foram eliminados. O ápice da virada no jogo se deu com a eliminação de Zé Love e Babi Muniz, líderes do grupo rival ao de Sacha.



Dentro do confinamento, os participantes passaram a acreditar que o jogo já estava ganho por Sacha — ou, melhor, pelo G4. Até o momento, o único participante com capacidade de tirar o posto de campeão do ator é o também ator Sidney Sampaio, de acordo com as enquetes.

Veja também

indicação Sem Censura, da TV Brasil, é indicado ao Prêmio APCA