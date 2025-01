A- A+

Big Brother Brasil Enquetes apontam participantes do grupo Pipoca como favoritos no BBB 25; veja lista Duplas formadas por pessoas anônimas despontam com maior predileção do público na reta inicial do reality show, mas cenário é incerto

Ainda é cedo para apontar um favorito no BBB - Big Brother Brasil. Mas, sim, passados dois dias da estreia do reality show, o público já começa a dar sinais de que gosta mais de uma dupla do que de outra...

Enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais apontam que participantes do grupo Pipoca — formado por anônimos — despontam como os prediletos dos espectadores até agora no BBB 25.

Por enquanto, vale ressaltar, tudo muda o tempo todo no confinamento (e na opinião de quem assiste ao programa). Afinal, o jogo ainda está se desenhando.

Os nomes que mais têm aparecido no topo das principais enquetes acompanhadas pelo Globo são as duplas formadas por Eva e Renata, amigas bailarinas que ganharam a primeira a prova de resistência desta edição do programa e conquistaram imunidade; e Guilherme e Joselma, genro e sogra que entraram por último no reality show mediante escolha do público.

Na sequência, aparecem participantes do grupo Camarote — com duplas formadas por pelo menos um nome conhecido do grande público.

Os nomes que mais aparecem, nas mesmas enquetes radiografadas pelo Globo, são Vitória Strada e Mateus, amigos que trabalham respectivamente como atriz e arquiteto; Diogo Almeida e Vilma, dupla formada pelo ator e sua mãe; e os irmãos de ginastas Daniele e Diego Hypolito.

O que acontece em cada dia no BBB?

A seguir, relembre a agenda do BBB - Big Brother Brasil e saiba o que está previsto para acontecer em cada dia da semana no reality show:



Segunda-feira: Sincerão, o antigo Jogo da Discórdia;

Terça-feira: Eliminação;

Quarta-feira: Show de Quarta (com super atrações, que se apresentam sempre acompanhadas de uma pessoa importante para elas — a estreia, nesta semana, é com Anitta, que sobe ao palco ao lado do pai, conhecido como Painitto);

Quinta-feira: Prova do Líder;

Sexta-feira: Leilão do Poder Coringa e Festa da Semana;

Sábado: Prova do Anjo;

Domingo: Formação de Paredão.

Veja também