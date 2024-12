Entenda por que Fernanda Torres tem mais chances no Globo de Ouro; indicações saem nesta segunda (9)

A- A+

Vinte e cinco anos depois de Fernanda Montenegro ser indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz por "Central do Brasil", Fernanda Torres pode repetir a dose na família.



Serão conhecidos, nesta segunda-feira (9), a partir das 10h15 (horário de Brasília), os atores, filmes e séries que concorrem aos prêmios distribuídos pela Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood, e a expectativa de que a protagonista de " Ainda estou aqui" receba atenção é grande.

Diferentemente do Oscar, o Globo de Ouro divide as categorias de atuação em comédia/musical e drama, com seis nomes em cada gênero. Com isso, são indicados, no total, 12 atrizes e 12 atores. No Oscar, são apenas cinco mulheres e cinco homens, independentemente do tipo de filme.



No esquema do Globo de Ouro, portanto, Fernanda tem ainda mais chances de receber uma indicação e ser consagrada, uma vez que atrizes de comédias e musicais concorrem separadamente.

A "Variety", uma das principais publicações americanas de cinema, colocou Fernanda numa lista de apostas a indicadas ao Globo de Ouro. Com ela, acredita a revista, estará Angelina Jolie (pelo filme "Maria"), Nicole Kidman (por "Babygirl"), Tilda Swinton (por "O quarto ao lado"), Saoirse Ronan (por "The Outrun"), Marianne Jean-Baptiste (por "Hard Truths").

Na noite do último domingo, a brasileira ficou com o segundo lugar do prêmio de melhor atuação dado pela Associação de Críticos de Los Angeles. Ela compartilhou a colocação com Demi Moore, protagonista do terror "A substância". O prêmio, um dos mais respeitados de Hollywood, adota, pelo terceiro ano, categorias de atuação neutras em termos de gênero. Ou seja, não há separação de "melhor atriz" ou "melhor ator".

Campanha para o Oscar

Maior público do cinema brasileiro desde a pandemia, com 2,3 milhões de ingressos vendidos, o filme está em plena campanha para o maior prêmio da indústria cinematográfica. É uma empreitada que exige dedicação, especialmente do diretor, Walter Salles, e dos protagonistas, Fernanda Torres e Selton Mello, que interpretam Eunice e Rubens Paiva na adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho do casal.

— Perdi a conta das horas de voo. Foi zigue-zague sobre o Atlântico. Se tudo der errado, já posso tentar a vida de aeromoça. Achei que ficaria dezembro em casa, mas já estou de volta à Europa, com sessões em Londres, Paris, Madri e Porto. Em janeiro, volto a Los Angeles — contou Fernanda Torres, por e-mail, ao GLOBO. — Lido com uma etapa de cada vez, para não enlouquecer. Mas estou feliz, porque essas coisas acontecem raramente na vida. O importante é fazer o filme ser visto.

