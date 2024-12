"Não era para ser", diz Mariana Lima, primeira opção para viver Eunice Paiva em 'Ainda Estou Aqui'

A- A+

A atriz Mariana Lima era a primeira opção do diretor Walter Salles para interpretar Eunice Paiva no filme "Ainda estou aqui", escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar. Mariana até iniciou os estudos com o diretor, mas por causa de problemas de saúde, precisou deixar o projeto.

- Cheguei a ver fotos, estudar um pouquinho. Mas aí veio esse meu processo (Mariana teve um colapso nervoso que a deixou "fora da vida" durante dois anos), Walter achou que eu não ia dar conta. E, realmente, eu não ia - reconhece ela.

Foi quando Fernanda Torres assumiu o papel, que vem lhe rendendo críticas elogiosas de especialistas, que até a incluíram entre as apostas para uma possível indicação ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar.

Em entrevista ao Globo, Fernanda disse que sabia que não era a primeira opção do diretor para interpretar a personagem e comparou com o convite feito a ela para viver Odete Roitman no remake de "Vale tudo", papel que acabou ficando com Debora Bloch: "Isso acontece na nossa profissão, e o o personagem é de quem faz".

Até a publicação desta matéria, Mariana ainda não tinha assistido a "Ainda estou aqui".

- Não consegui. Sei que vai bater num lugar... Mas vou ver. Fico super feliz com tudo que está acontecendo com o filme, mas tenho sensação que não era para ser... Amo o Waltinho. Ele disse: "A gente vai fazer um filme juntos, fica tranquila". Mas, na época, doeu bastante.

Mariana prefere pensar, no entanto, que se tivesse rodado o filme não teria feito a novela "No rancho fundo". No folhetim, encarnou tia Salete, seu primeiro personagem cômico na TV, e que lhe rendeu ótimas críticas e também a resgatou da crise que vivia.

- Fazer a novela nesse lugar do humor e da alegria me curou de muita coisa. Estou super a fim de fazer mais novela.

Veja também

REDES SOCIAIS Atriz mexicana tem identidade confundida e se revolta após ser dada como morta: "Estou viva e bem"