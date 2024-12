Mariana Lima fala sobre separação de Enrique Diaz: "Tô aprendendo agora a gostar de mim sozinha"

A- A+

Em entrevista ao Globo, a atriz Mariana Lima, de 52 anos, falou pela primeira vez sobre sua separação do ator Enrique Diaz (conhecido como Kike), com quem foi casada por 25 anos. Primeiro, os dois abriram a relação e optaram por viver em casas separadas. Com o tempo, decidiram mesmo romper a relação, que rendeu duas filhas ao ex-casal, Antonia e Elena.

- Com o tempo, o modelo de casamento vai ficando viciado e começa a fazer mais mal do que bem. O Kike é super alegre, feliz. Não que não tenha dores.... Quando você começa a fazer muito esforço para estar na mesma frequência que o outro... Ao mesmo tempo, a gente é super apaixonado até hoje, grudados. O nome que a terapeuta de casal deu para isso foi fusionamento - detalhou a atriz, cujo trabalho mais recente na TV foi a Tia Salete da novela "No rancho fundo".





A atriz contou que eles precisaram se separar para que ela se reencontrasse e se redescobrisse.

- Pensava: "Que raio de pessoa é essa?" (risos). Tô aprendendo agora a gostar de mim sozinha. Nem sabia ficar sozinha, estava sempre cheia de gente. Minhas filhas também saíram, porque estão adolescentes. Tem semana que passo inteira sozinha. Aos poucos, fui aprendendo a gostar, a fazer as coisas sozinha. Ver uma série ou ler um livro que só eu estou lendo. É difícil, mas maravilhoso. Uma descoberta gigante.

O processo para identificar seus desejos individuais levou tempo.

- No começo, eu já armava meu fim de semana com amigos para preencher e não ficar sozinha. Agora, não faço mais isso. Se rolar, rolou, tá tudo bem. E agora também a gente se vê, se encontra, sai com as meninas... Mas levou uns três anos...

Durante um tempo, Elena e Antonia foram morar com o pai. Hoje, elas se dividem entre as duas casas.

Veja também

Famosos Xuxa, Adriane Galisteu, Adriane Yamin e mais: veja a lista de namoradas de Ayrton Senna