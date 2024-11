A- A+

Ivete Sangalo Entenda por que Ivete Sangalo aparece com o braço imobilizado no "Lady Night", com Tatá Werneck Conversa com cantora baiana foi ao ar na quarta (21) e era uma das mais aguardadas pelo público

A participação de Ivete Sangalo era uma das mais aguardadas pelo público do programa “ Lady Night”, apresentado por Tatá Werneck. Durante a entrevista, que foi ao ar na última quarta-feira (20) no Multishow, a cantora baiana não poupou a língua e falou sobre diversos temas, incluindo alguns mais picantes.

Mas o que também chamou atenção foi o fato de ela aparecer com o punho enfaixado, deixando uma parte dos telespectadores intrigada.

Na verdade, Ivete não está com o punho enfaixado. Ao menos, não atualmente. A artista aparece com o membro imobilizado devido a uma cirurgia realizada no meio do ano. Como a gravação da atual temporada do “Lady Night” começou em meados de junho, a baiana ainda não estava com o braço totalmente recuperado.

Conforme noticiado pela coluna Play, a conversa aconteceu nos estúdios do programa em julho deste ano. Além da participação de Ivete, a atual temporada do “Lady Night” conta com outros 29 entrevistados.

À época, a cantora explicou o procedimento que havia realizado em seu Instagram: “Eu operei, na verdade, retirei aquela placa. Eu me acidentei em uma viagem de esqui, esquiando quebrei o punho, e coloquei uma placa de titânio. Resolvi tirar a placa para ficar sem a placa, sem aquele corpo estranho que estava estranhando um pouquinho. Mas está tudo bem, tudo ótimo, não me impede de fazer absolutamente nada”.



O acidente de esqui a que Ivete se refere aconteceu em 2022. A cantora havia sofrido uma lesão depois de cair enquanto praticava o esporte no Chile. Ainda assim, ela voltou a subir aos palcos porco tempo depois.

“Esse bracinho quebrado é um pequeno detalhe. Eu me acho maravilhosa”, dizia.

