Esposa de Rodrigo Faro volta para casa após descobrir nódulo e ser internada: "seguimos orando"

Esposa de Rodrigo Faro, a também apresentadora Vera Viel usou sua rede social para tranquilizar os fãs e informar que já está em casa, na tarde deste sábado (5).

Ela havia sido internada após descobrir um nódulo no corpo. "Gostaria de agradecer por todas as mensagens de carinho que recebi! Já estou em casa e aguardando pelo resultado do exame para saber qual será o próximo passo! Seguimos orando e confiando em Deus! Bom fim de semana", escreveu em um storie do Instagram.

"Há umas duas semanas eu senti um nódulo na minha coxa esquerda. A gente correu para fazer alguns exames, viemos para o hospital e os médicos decidiram fazer uma biópsia porque tem um nódulo na minha perna. A gente já entregou nas mãos de Deus e estamos aqui em oração", relatou Vera no fim da noite desta sexta-feira (04).

