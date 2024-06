A- A+

Teatro "Esquecidos por Deus": espetáculo baseado em livro de Cícero Belmar estreia no Recife Ator Murilo Freire vive diferentes personagens em monólogo que entra em cartaz no Teatro Marco Camarotti

O monólogo “Esquecidos por Deus” sobe ao palco do Teatro Marco Camarotti, no Sesc Santo Amaro. As sessões de estreia ocorrem nesta sexta-feira (14) e no sábado (15), às 19h30, e no domingo (16), às 17h.

Baseado na obra “O Livro das Personagens Esquecidas”, de Cícero Belmar, o espetáculo traz o ator Murilo Freire em diferentes papéis. A direção e a dramaturgia são assinadas por José Manoel Sobrinho.

“Esquecidos por Deus” leva ao palco temas da contemporaneidade, como memória, identidade, patrimônio, tradição, apagamentos, esquecimentos e cancelamentos. Murilo encarna tipos como um bandido que acredita ser Deus e um casal feito refém.



Serviço:

"Esquecidos por Deus"

Sexta-feira (14) e sábado (15), às 19h30; e domingo (16), às 17h

Teatro Marco Camarotti (Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro - Sesc Santo Amaro)

Ingressos a partir de R$ 15, à venda no Sympla

