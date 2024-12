Estátua de imperador romano tem cabeça recuperada e volta para casa após disputa entre três países

A- A+

Uma cabeça de uma estátua de bronze que teria sido feita em homenagem ao imperador romano Septímio Severo será reunida a seu corpo perdido há muito tempo, agora que um museu dinamarquês concordou que peça havia sido saqueada e deveria ser devolvida à Turquia. O torso, que por anos esteve exposto no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, foi devolvido à Turquia em 2023 após sua apreensão por investigadores que disseram que havia sido saqueado.

Desde então, o governo turco tem feito requisitado à Ny Carlsberg Glyptotek, em Copenhague, a devolução da cabeça de 2 mil anos para completar a estátua. Na semana passada, o museu dinamarquês disse que seus pesquisadores concluíram que o artefato, que está em sua coleção desde 1970, provavelmente foi escavado ilegalmente em Bubon, um local no sudoeste da Turquia que os investigadores dizem ter sido fortemente saqueado na década de 1960.

O museu dinamarquês disse que tomou sua decisão após uma pesquisa prolongada. “Argumentos excepcionalmente fortes e documentação científica são necessários para separar uma obra da coleção do museu”, disse Gertrud Hvidberg-Hansen, diretora do museu, em uma declaração. “No caso deste objeto, ambos os critérios estavam presentes.”

Cabeça de Septímio Severo feita em bronze. | Foto: Camille Bas-Wohlert/AFP

Severo foi um general astuto que superou quatro rivais para assumir o assento de imperador, e governou Roma de 193 d.C. até sua morte , em 211 d.C. Sua estátua intacta fazia parte de um grupo de bronzes que os especialistas acreditam ter sido erguido há 2 mil anos como um santuário para o culto imperial em Bubon, quando a região era uma parte distante do Império Romano. Na época, os imperadores eram adorados como deuses.

Em algum momento da história, o local foi soterrado, mas acabou sendo alvo de saqueadores na década de 1960. Então, vários artefatos foram removidos e vendidos, em violação à lei de propriedade cultural da Turquia, dizem os investigadores. Não está claro se o torso perdeu a cabeça na época da escavação ilegal ou se a separação ocorreu séculos ou milênios antes, no tumulto da história.

O museu dinamarquês disse em sua declaração que "estudos de arquivo e arqueológicos e análises técnicas" da cabeça de Severo levaram à conclusão de que ela havia sido saqueada. A cabeça, disse, "provavelmente pertence a um grupo maior de esculturas de bronze da família imperial romana que se acredita ter origem no chamado Sebasteion — um santuário ao culto imperial romano — em Boubon".

A Turquia saudou o retorno da cabeça do imperador. Hakan Tekin, o embaixador turco na Dinamarca, disse que o museu "fez a coisa certa". "Este caso estabelece outro precedente para instituições e colecionadores em todo o mundo, incluindo na Dinamarca, de que todos os artefatos adquiridos com uma procedência duvidosa devem ser devolvidos aos seus legítimos donos", disse ele em uma declaração.

Por muitos anos, a Glyptotek disse que sua cabeça antiga pertencia ao torso no Met e os dois chegaram a ser exibidos juntos em Copenhague, em 1979. Mas, nos últimos anos, os funcionários do museu expressaram ceticismo de que os dois eram uma combinação exata, dizendo numa entrevista em 2023 que as evidências que os ligavam eram "circunstanciais e frágeis".

O Met não abraçou a teoria de que o torso era uma representação de Severo. Nos 12 anos em que manteve a estátua, o museu chamou a figura simplesmente de "estátua de bronze de uma figura masculina nua".

O Glyptotek disse que, embora sua nova pesquisa tenha determinado que a cabeça provavelmente se originou em Bubon, seus especialistas não estavam tão confiantes em afirmar que ela pertencia ao corpo apreendido do Met.

"Os pesquisadores do Glyptotek não conseguiram examinar a possível conexão entre o retrato de bronze e o corpo de bronze", disse. "Portanto, não é possível comentar sobre a relação entre esses dois artefatos".

O museu dinamarquês disse que comprou a cabeça em 1970 por 365.500 francos suíços (cerca de US$ 85 mil) de Robert Hecht, um negociante americano que se tornaria famoso — e mais tarde infame — como um dos maiores vendedores de antiguidades do mundo, tanto saqueadas quanto legítimas.

Além do torso no Met, investigadores da Unidade de Tráfico de Antiguidades do promotor público de Manhattan apreenderam e devolveram vários outros itens que especialistas acreditam terem sido retirados de Bubon, incluindo estátuas dos imperadores Lúcio Vero e Caracala.

