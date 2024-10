A- A+

televisão Evidências do sucesso: História da dupla Chitãozinho e Xororó ganha destaque na televisão Inspirada na vida de Chitãozinho e Xororó, a série "As Aventuras de José e Durval" chega à tevê aberta

Algumas histórias de vida realmente dão filme. Donos de uma carreira com mais de 50 anos de sucesso, cheia de hits que unem o país, Chitãozinho & Xororó viram suas trajetórias serem recontadas dramaturgicamente na série “As Aventuras de José e Durval”, que inicialmente foi lançada no Globoplay e, a partir do próximo dia 22, chega à grade da Globo.

A produção percorre a trajetória da dupla desde a infância, quando as vidas de José e Durval já se entrelaçavam com a música, até a consagração nos palcos.

“Foi um imenso desafio trazer para o grande público a história desses artistas gigantes, que todo mundo conhece, mas pouca gente sabe qual e como foi a longa trajetória pessoal. Apresentar como construíram uma carreira tão sólida não é simples, não é fácil. Tínhamos esse compromisso de ilustrar a luta, a inquietação, a ambição e a qualidade musical deles, e, ao mesmo tempo, com um enredo divertido”, explica o diretor geral Hugo Prata.

Nos três primeiros episódios, período em que a série relembra a infância dos músicos, os estreantes Pedro Tirolli e Pedro Lucas dão vida aos protagonistas. Logo depois, Rodrigo e Felipe Simas têm a missão de interpretar os homenageados na fase adulta.

Mesclando fatos reais com situações fictícias, a trama começa em 1968, com os protagonistas ainda crianças no interior do Paraná, e passa pelas décadas de 70, 80 e 90, mostrando o convívio dos irmãos com a família, o início da paixão pela música, as descobertas ao embarcarem em turnês e como enfrentaram as dificuldades do dia a dia para ajudar a família e perseguir seus sonhos.

“É uma série que fala de amor, de relação entre os irmãos, com os pais, com a família. Fala muito de determinação e tenho certeza de que vai emocionar e divertir”, afirma Rodrigo.

Personagens reais da trajetória da dupla também são representados na série, como seus pais Araci e Mário, vividos por Andréia Horta e Marco Ricca. Já as atrizes Duda Galvão e Ana Herman dão vida, em diferentes fases, a Rosária, uma das irmãs de José e Durval.

Noely Lima também é destaque na produção ao ser interpretada por Marjorie Gêrardi, enquanto Larissa Ferrara é Adenair, a primeira esposa de Chitãozinho/José. “Assim como a maioria das pessoas, nós conhecíamos os artistas, mas desconhecíamos suas respectivas histórias e personalidades. Agora todos vão conhecer realmente quem são José e Durval”, defende Felipe.



Recontando o caminho de uma das mais bem-sucedidas duplas sertanejas, a série passa pelos grandes hits dos irmãos, como “Evidências”, “Fio de Cabelo” e “Galopeira”. Para construir a trilha musical, o diretor realizou um estudo minucioso da discografia para elencar quais seriam os pilares de cada episódio, elegendo uma canção como o grande tema da vez.

“Uma música específica daquele ano, daquele momento, daquela fase da vida deles. O lema era costurar as canções no enredo sem que elas interrompessem a narrativa como um intervalo musical, mas levassem sempre a história para frente”, ressalta.

“As Aventuras de José e Durval” – Estreia dia 22 de outubro, na Globo.



