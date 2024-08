A- A+

Famosos Ex-BBB Alane Dias assume romance com Lucas Silva, irmão do cantor Silva Em junho, atriz paraense disse que 'estava conhecendo melhor' o empresário

Não é mais segredo nem mais papo de "estamos se conhecendo". Alane Dias e Lucas Silva estão namorando. O empresário, irmão do cantor Silva, postou um álbum de fotos da família no Instagram e, em diversas imagens, aparece a ex- BBB 24.

Na legenda, ele escreveu: "Fim de férias".

A atriz comentou: "Já quero de novo".

Os fãs comemoraram o casal.

"Ele caiu no laço de uma paraense! Boa sorte, já era! Somos incríveis", comentou uma seguidora.

"Eu não sei quem é mais sortudo dos dois", escreveu outra.

Em junho, ao jornal EXTRA, Alane disse estava "conhecendo melhor" Lucas Silva.

“Agora a gente está se conhecendo mais profundamente”, revelou. "Não tenho nada a esconder das pessoas. Sou muito convicta das coisas que faço. E quando eu tiver namorando, eu vou falar, sem problema alguma. Mas a gente só está se conhecendo mesmo."





Quem é Lucas Silva?

Lucas tem 41 anos, é nascido em Vitória e trabalha como empresário do irmão. Com pouco mais de 27 mil seguidores nas redes sociais, ele também é compositor e já teve músicas gravadas por nomes como Marisa Monte, além do próprio irmão.

Antes de se dedicar à carreira do irmão e a composições, teve banda e cantou rock. É pai de um menino, que sempre aparece em suas redes sociais.

