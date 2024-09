A- A+

FAMOSOS Ex-BBB Paula Freitas vira 'outra pessoa' após remodelação costal, harmonização no bumbum e treino Influencer tem impressionado a web com série de transformações no corpo após sair do reality show

Quem viu Paula Freitas antes de participar do “ Big Brother Brasil”, na edição do ano passado, provavelmente não conseguiria reconhecê-la agora.



A quarta eliminada daquela temporada passou por uma bateria de procedimentos estéticos e virou “uma outra pessoa”, conforme apontam alguns internautas, impressionados com a nova vida da influencer. Após as mudanças, há quem faça críticas e quem elogia o resultado das transformações na aparência.

Em agosto, Paula se submeteu a uma remodelação costal, um procedimento que tem por objetivo “reduzir a cintura da paciente em até 14 centímetros”, afirma Wilian Pires, o cirurgião plástico da influencer. “E não, não retiramos costelas; o procedimento afina a cintura apenas com a remodelagem, sem remoção.”

Após o procedimento, a ex-BBB até comentou sobre a preparação para o procedimento, que incluiu a perda de cinco quilos:

— Realmente estou muito magra. Tem haters e pessoas até legais que dizem assim: "Você está muito magra". Mas é que, quatro meses antes da cirurgia, o médico falou: "Ou você perde cinco quilos ou eu não te opero. Você não entra na sala de cirurgia". E aí meu nutrólogo, minha nutri e meu personal começaram um trabalho de doido em cima de mim. Por isso demorou mais. Eu poderia ter conseguido isso em um ou dois meses, mas falei: "Não vou na pressa. Emagrecimento sem ser saudável eu não quero". Depois de quatro meses consegui entrar no centro cirúrgico. Por isso os ossos estão aparecendo e eu estou tão magra — disse ela, de acordo com a coluna Play, do Globo.

A intervenção ainda fez com que a influencer interrompesse a própria rotina de higiene, ficando mais de 20 dias sem tomar banho.

Além da remodelação costal, Paula ainda passou por uma harmonização no bumbum, preenchimento labial, implante de silicone e lipo HD. Concomitante a esses procedimentos, ela tem realizado uma rotina de treinos pesados na academia. De vez em quando, até mostra aos seguidores um pouco dos exercícios que realiza para manter o shape.

