A- A+

Famosos Ex de Deborah Secco, Hugo Moura faz primeira aparição ao lado de jornalista apontada como affair Ator publica declaração amorosa, por meio das redes sociais, e comemora aniversário de suposta namorada junto a amigos, no RJ

O ator, publicitário e diretor de fotografia Hugo Moura, ex-marido da atriz Deborah Secco — com quem tem a filha Maria Flor, de 8 anos —, foi clicado, na última quarta-feira (11), ao lado de Maria Clara Senra, jornalista apontada como affair do baiano de 34 anos. Ao lado de um grupo de amigos, os dois celebraram o aniversário de 35 anos dela, num restaurante em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A imagem, compartilhada por um dos amigos de Maria Clara, mostra ambos juntos pela primeira vez.

Na última quarta-feira (11), Hugo usou as redes sociais para fazer uma declaração para a jornalista, alimentando os rumores sobre o suposto romance. "É claro que o nome dela seria quase baía pela própria definição que consta no dicionário, que é um lugar que acomoda, aceita, dá segurança e abraça no peito. Porto seguro pra barcos em pleno funcionamento, mas principalmente pra aqueles que precisam de reparos — aqui ditos no sentido de reparar, olhar, ver, verbo quase extinto no dicionário moderno", escreveu o baiano, por meio do Instagram, ao compartilhar uma foto de Maria Clara.





No mesmo dia, Maria Clara dividiu com os seguidores uma foto feita pelo ator para marcar a data de seu aniversário. "Dia de encontro inescapável com o tempo. E que privilégio ter 35 anos tão bem vividos", afirmou a jornalista. Antes, ela já havia compartilhado fotos de Hugo, mas em ângulos em que o rosto do rapaz não ficava visível.





A jornalista Maria Clara Senra — Foto: Reprodução/Instagram

Ao ser questionado sobre o relacionamento, porém, Hugo Moura ressalta que prefere não desenvolver o assunto. "Tenho evitado comentar qualquer coisa sobre a minha vida pessoal, mas obrigado pela preocupação", justificou ao GLOBO. O ator viveu ao longo de nove anos com Deborah Secco, e o casamento chegou ao fim há quatro meses.

Quem é Maria Clara Senra?

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduada em Jornalismo Cultural, Maria Clara é conhecida pelas coberturas de festivais, pré-estreias e bastidores de cinema no Canal Brasil. A repórter também participa de transmissões ao vivo do canal.

Para os quase dez mil seguidores no Instagram, Maria Clara compartilha fotos de viagens, looks e trabalhos. Adepta de um estilo de vida saudável, a apresentadora divide ainda sua rotina de beleza.

Até o momento, Maria Clara, que teria conhecido Hugo em bastidores de trabalhos e amigos em comum, não se manifestou sobre o assunto.

Veja também

CELEBRIDADES Indireta para ex? Shawn Mendes apresenta música nova no VMA e fãs apontam recado para Camila Cabello