Famosos Veja os 5 famosos que decidiram retirar substâncias do rosto para deixar os traços mais naturais É cada vez maior o número de pessoas que decidem fazer o procedimento, pois acreditam que tenha ficado exagerado ou que não tenham gostado do resultado

A ex-dançarina do grupo É o Tchan, Scheila Carvalho, de 50 anos, compartilhou essa semana nas suas redes sociais que realizou um procedimento para retirar ácido hialurônico de seu rosto que ela colocou em outro momento para “recuperar a naturalidade do olhar” e voltar a ter traços faciais mais naturais.

Scheila não foi a única celebridade a fazer isso. Ultimamente, com o crescimento da harmonização facial, houve também o crescimento da desarmonização, ou seja, pessoas que se arrependem dos procedimentos porque acreditam que tenham ficado exagerados ou que os resultados não foram satisfatórios.





Entre os famosos arrependidos, adeptos dessa retirada de substâncias estão: a influenciadora digital Gkay, a atriz americana Courteney Cox, a ex-BBB e cantora Gabi Martin, o ex-BBB Eliezer e o cantor Lucas Lucco.

Scheila precisou de duas sessões do procedimento para retirar o produto. "Olha só como meu olhar abriu! Recuperar a naturalidade do meu olhar e do meu sorriso foi a melhor sensação", disse.

Confira outros famosos que realizaram procedimentos semelhantes:

Gkay

A influenciadora digital, Gkay, foi uma das celebridades que optou por fazer uma desarmonização no rosto. Ela retirou o procedimento que havia feito nos lábios e na região do malar para “harmonizar o rosto de maneira correta”, segundo a própria artista.





Gkay desfez harmonização facial — Foto: Reprodução Instagram

Segundo profissionais na área da estética, a primeira grande questão para a retirada de algum produto que tem como objetivo harmonizar o rosto de uma pessoa é que o profissional saiba exatamente onde está localizado e a quantidade daquele material preenchedor, para poder remover com segurança o preenchimento.

No caso de Gkay, só foi possível essa retirada porque a artista fez o procedimento com um preenchedor temporário a base de ácido hialurônico e explica que se fosse feito a base de qualquer outro material isso não seria viável.

Courteney Cox

A atriz americana Courteney Cox, que deu vida ao papel da Mônica no seriado Friends, também decidiu ficar com os traços do rosto mais naturais. Após fazer alguns procedimentos estéticos e harmonizações no rosto durante anos, Cox decidiu parar de fazer intervenções e ter um envelhecimento mais bonito.





Courteney Cox antes e depois de desfazer uma harmonização facial — Foto: AFP/ Reprodução/ Instagram

“Tentei perseguir essa juventude por anos e não percebi que estava realmente parecendo muito estranha com injeções e fazendo coisas no meu rosto que eu nunca faria agora”, explicou em entrevista à revista britânica “Sunday Times Style”.

Gabi Martins

A cantora e ex-BBB Gabi Martins que na época fez boca, preenchimento na olheira, na bochecha e no queixo. “Vi que tinha exagerado e comecei a retirar. Hoje me sinto mais natural e feliz”, disse em entrevista ao programa da Globo, Encontro.





Gabi Martins mostrou reversão de harmonização facial — Foto: Reprodução Instagram

Lucas Lucco

O cantor Lucas Lucco também fez algumas intervenções no rosto e decidiu retirar. "Acabei não gostando e a gente tirou 100% do produto que tinha. Comecei a me reconhecer mais, a gostar mais da minha aparência. Estou muito satisfeito, consegui voltar com minhas expressões normais", relatou em seu perfil no Instagram.





Lucas Lucco mostrou reversão de harmonização facial — Foto: Reprodução Instagram

Eliezer

O ex-BBB Eliezer afirmou por meio de suas redes sociais que tomou a decisão após ver uma foto dele na internet e acreditar que a imagem teria passado por montagem. Ao descobrir que na verdade era ele mesmo, porém, com a harmonização, o artista resolveu procurar um especialista para retirar os produtos de seu rosto.





Eliezer desfez harmonização facial — Foto: Reprodução Instagram

"Todas as vezes que fui harmonizando e preenchendo estava de barba e quando tirei vi como estava o meu rosto. Fui em um evento, a foto viralizou e tive certeza que tinha sido manipulada para me tacarem hate, mas foi ali que cai na real, não estava mais o que eu queria", disse.

— Os procedimentos de harmonização aumentaram muito depois da pandemia, porque além da moda criada em torno com os influenciadores digitais, as pessoas começaram a se ver mais, seja nas selfies ou nas videochamadas do home office. Aumentou também o número de pacientes que pedem transformações que não são compatíveis com o formato do rosto e profissionais que não são habilitados com o processo e injetam mais produtos do que a área tolera, o que resulta em um rosto mais inchado, sem feição e artificial — explicou em entrevista recente ao GLOBO, o cirurgião plástico facial, Yuri Moresco, chefe na Cirurgia Plástica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e do Hospital Oncopediatrico Erastinho.

Riscos

Colocar ou retirar preenchedores em qualquer parte do corpo gera alguns riscos. O principal deles é a deformidade daquela região. Que vai depender de alguns pontos, por exemplo, o tempo que aquela substância está localizada no corpo do paciente, a quantidade do preenchedor e se a pele da pessoa tem uma boa elasticidade.

Entre os principais perigos estão: obstrução do fluxo sanguíneo no local da aplicação, necrose da pele, deformação do rosto e infecções generalizadas. Tanto a harmonização, quanto a desarmonização, são contraindicados para pessoas que tem alergia aos produtos usados ou componentes da fórmula. Bem como, gestantes e lactantes por não ter estudos suficientes que comprovem a segurança para esses grupos.

