LUTO Ex-empresário revela causa da morte de Tito Jackson, cantor e guitarrista do Jackson 5, aos 70 anos Artista foi membro fundador de uma das mais famosas boy bands da história, que abriu caminho para a carreira solo do seu irmão Michael

Tito Jackson sofreu um ataque cardíaco num shopping no Novo México, nos Estados Unidos, depois de fazer uma parada enquanto dirigia para Oklahoma, onde morava. A informação sobre a causa da morte do artista partiu do ex-empresário Steve Manning.

O membro fundador do icônico grupo Jackson 5 faleceu aos 70 anos, conforme anunciou sua família nesta segunda-feira. O corpo do artista será levado para Albuquerque para passar por uma autópsia, disse Chris Ramirez, porta-voz do Instituto Médico-Legal local.

De acordo com o Daily Mail, um transeunte acionou a polícia ao ver que um homem precisava de atenção médica no shopping center American Heritage Plaza, por volta de 18h15 de domingo (horário local). Jackson chegou a ser levado de ambulância para um hospital local em Gallup, mas não resistiu.





Jackson havia se mudado da Califórnia para Oklahoma no início do ano. Ele disse ao Tulsa Word que "encontrou a paz que procurava" na cidade de Claremore, de apenas 20 mil habitantes.

Conhecido por seu papel no lendário grupo ao lado de seus irmãos Jackie, Jermaine, Randy, Marlon e Michael, Tito ajudou a dar vida a sucessos como "ABC" e "I'll Be There", que transformaram o Jackson 5 em uma sensação entre os adolescentes durante os anos 1970.

"Ele fará muita falta", disseram os três filhos do cantor, Taj, Taryll e TJ, em um comunicado no perfil de Instagram dedicado ao grupo musical deles, 3T.

Tito e seus irmãos não apenas moldaram o som de uma geração, mas também abriram caminho para a carreira solo de Michael Jackson, que conquistou o título de "Rei do Pop" e se tornou um dos músicos mais imitados de todos os tempos. O cantor, compositor e dançarino faleceu em 2009, aos 50 anos.

A ascensão do Jackson 5, desde seus humildes começos em Gary, Indiana, até o estrelato mundial, foi imortalizada na minissérie "The Jacksons: An American Dream".

Nascido Toriano Adaryll Jackson em Gary, filho de Joe e Katherine Jackson, Tito Jackson é amplamente lembrado por ser o guitarrista do grupo, uma habilidade que ele aprendeu observando seu pai. O Sr. Joe Jackson faleceu em 2018.

Em uma entrevista de 2019 para a Vlad TV, Tito Jackson contou que, quando criança, costumava tocar o violão de seu pai escondido.

"Um dia, eu quebrei a corda e não sabia o que fazer a respeito", ele disse. "Ele chegou em casa, viu a corda quebrada e ficou muito irritado."

Após puni-lo, Tito Jackson contou que seu pai pediu que ele demonstrasse o que sabia tocar. Seu pai então lhe deu aquele violão com a instrução de aprender todas as músicas que tocassem no rádio.

Logo, a família formou o grupo Jackson Brothers, que incluía o jovem Michael, que ganhou um lugar após impressionar a família com uma performance de “Climb Every Mountain” em um show de talentos. O nome da banda foi posteriormente alterado para Jackson 5, após alguém sugerir isso depois de uma apresentação em um casamento.

O Jackson 5 se tornou um nome conhecido nos anos 1970, aparecendo regularmente na televisão, às vezes ao lado de Cher ou Diana Ross. Suas músicas — lançadas em mais de uma dúzia de álbuns — formaram a trilha sonora de uma geração jovem e geraram um nível de fanatismo que hoje talvez seja reservado apenas para estrelas do pop de elite, como Taylor Swift e Beyoncé.

“Lembro da primeira vez que fomos ao Reino Unido e havia cerca de 10.000 fãs gritando para nos receber no aeroporto”, contou Tito Jackson ao Sister Circle TV em 2019. “Eu me perdi no aeroporto e tinha 1.000 fãs me perseguindo, puxando por todos os lados. Foi uma loucura.”

