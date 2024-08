A- A+

Paris-2024 Nado sincronizado nas Olimpíadas: equipe dos EUA reproduz "moonwalk" de Michael Jackson As atletas chamaram atenção do público com os passos

A equipe feminina de nado sincronizado dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Paris chamou atenção do mundo com sua apresentação, nesta terça-feira (6).

As norte-americanas fizeram uma coreografia baseada em Michael Jackson, ícone da cultura pop. As músicas utilizadas foram "Smooth Criminal" e "Dangerous", e as nadadoras usaram o famoso "moonwalk".

A dança simula que vai andar para frente, mas se movimenta para trás. Ela foi uma das grandes marcas da carreira e ajudou a consagrar Michael Jackson como o Rei do Pop.

As atletas do nado sincronizado, ou nado artístico, dos Estados Unidos fizeram o "moonwalk" submersas, com as pernas fora da água e a cabeça para baixo.

Não impressionou

A execução das atletas norte-americanas não impressionou os árbitros. Os Estados Unidos ficaram com 249,0067 pontos por essa perfomance, o que deixou o país momentaneamente na sétima posição.

As apresentações do nado sincronizado seguem acontecendo na tarde desta terça-feira (6).

