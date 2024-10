A- A+

MORTE DE LIAM PAYNE Ex-noiva de Liam Payne afirma que cantor previu a própria morte: "Um dia algo vai acontecer" Maya Henry teve um relacionamento conturbado com o artista, com alguns rompimentos e reconciliações entre 2019 e 2022

A ex-noiva de Liam Payne, Maya Henry, em entrevista a um podcast na terça-feira (15), comentou que o cantor já teria previsto a própria morte e que "tentou ajudá-lo" antes da sua morte nesta quarta-feira. O ex-integrante da banda One Direction foi encontrado morto no hotel Casa Sur, na cidade de Buenos Aires, na Argentina.

O cantor, que tinha 31 anos, morreu após cair do terceiro andar do prédio no pátio interno do hotel, no bairro Palermo. Agentes da polícia foram ao hotel após receberem uma ligação para o 911 (serviço de emergência) relatando um homem agressivo que poderia estar sob a influência de drogas ou álcool. O serviço de emergência local (Same) confirmou a morte.

Maya Henry é uma modelo e influenciadora americana, conhecida por seu trabalho no mundo da moda, teve um relacionamento conturbado com o cantor, com alguns rompimentos e reconciliações entre 2019 e 2022. Segundo o jornal inglês The Sun, em uma entrevista ao podcast The Internet is Dead, ela revelou que o ex-noivo já teria comentado sobre a morte precoce.

"Teve uma vez que tentei ajudá-lo, mas ele não aceitou. Ele sempre me mandava mensagens depois que terminamos, dizendo: 'Não estou bem'. Ele sempre brincava com a morte e dizia: 'Bom, vou morrer, não estou bem'. Eu conheço o estilo de vida que ele leva e chega um dia em que algo vai acontecer. Então eu sempre pensava: OK, ele está dizendo essas coisas, vou ter que ajudá-lo porque não vou conseguir viver comigo mesma se algo acontecer com ele", revelou ela dois dias antes da tragédia acontecer.

Poucos meses antes de sua morte, Payne passou a ser alvo de acusações de que teria submetido sua ex-noiva a um relacionamento tóxico. Em maio deste ano, Maya Henry publicou Looking Forward, um livro de ficção onde retrata um namoro conturbado entre um astro da música e uma fã.

No começo da semana, Maya usou o TikTok para reclamar que Liam Payne tentava "obsessivamente" entrar em contato com ela, por meio de diferentes contas no iCloud e outros meios, desde o término da relação. Ela precisou protocolar uma "cease and desist letter" contra o ex-noivo, uma medida legal para que o cantor cessasse a atividade. A modelo contou que ele havia contato "repetidamente" seus amigos e seus parentes, incluindo sua mãe, Azteca Henry.

O cantor e compositor britânico, cujo nome original é Liam James Payne, nasceu em 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, no Reino Unido. Sua ascensão na indústria musical ocorreu em 2010. Após sua passagem pelo show de talentos The X Factor, os jurados do programa, Nicole Scherzinger e Simon Cowell, sugeriram que ele formasse uma banda com outros participantes do reality. Daí surgiu o famoso grupo One Direction, formado por Payne, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson.

Veja também

Rodrigo Faro Rodrigo Faro diz que Vera Viel "está curada"