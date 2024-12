Exposição "Ir Amar Aí", no Poço da Panela, acaba neste domingo (15)

A exposição “Ir Amar Aí” encerra sua temporada, com quase dois meses de duração, neste domingo (15) no Recife.

O evento toma espaço na Casa de Dominique, localizada no Poço na Panela, na Zona Norte da capital pernambucana, e tem entrada gratuita.

A partir das 15h, o evento de encerramento conta com apresentações musicais e a estreia do Brechó-à-Brac, brechó colaborativo.

Diversidade artística

Assinada pelo artista e escultor Iramaraí, a mostra reúne desde pinturas sobre tela até esculturas confeccionadas com materiais como ferro, madeira e objetos encontrados em descartes.

Com tema central no “inacabado”, Iramaí explora por meio dos diferentes materiais a harmonia e estética dos estados de sua obra.



A curadoria é assinada pela artista e poeta Maria Alice Amorim.

Serviço

Exposição "Ir Amar Aí"

Onde: Casa de Dominique - Poço da Panela

Quando: sextas, sábados e domingos, das 18h às 20h

Encerramento no domingo (15), às 15h

Informações em @casadedominique