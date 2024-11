Exposição virtual eterniza personagens dos mercados do Recife

A- A+

Quem foi ao Mercado da Madalena e não conheceu seu Fernando, do Bar dos Cornos? Ou não comprou uma peça têxtil a seu Zinaldo, no Mercado de São José?

Percorrer os corredores e boxes dos mercados públicos recifenses é viver e conhecer um pouco da história da nossa gente, da nossa cultura. Mas, também, conhecer personagens emblemáticos que fazem essa história.

Muitas são as figuras icônicas cujas histórias se confundem com as histórias desses espaços de comércio, convivência, cultura e boêmia, que tanto dizem sobre o cotidiano da cidade e sua dinâmica.

Alguns desses personagens estão retratados na exposição virtual “Mercantes”, em registros fotográficos e textuais, que estão disponibilizados no site osmercantes.com.br, que entrou no ar nesta terça (26).

A expo traz personagens que estão nos mercados públicos de São José, da Boa Vista, da Encruzilhada e da Madalena - os dois primeiros do século 19 e os outros do século 20.

A exposição

“Mercantes” surge de uma pesquisa teórico-prática idealizada pela produtora Tempoo, de Ana Sofia Oliveira e Mateus Guedes.

“A ideia surgiu da vontade de retratar essas pessoas como parte importante da preservação da história desses espaços”, explica Mateus Guedes.

Os personagens escolhidos têm suas trajetórias de vida ligadas a esses mercados, e ajudam, cujo trabalho e memória contribuem para a identidade desses lugares.

Estão retratados na exposição: Fábio e Fernando, da Sapataria Dois Irmãos (Encruzilhada); Seu José, verdureiro (Encruzilhada); Seu Zinaldo, loja têxtil (São José); Batatinha e Luzinete, do Bar do Batatinha (Boa Vista); Dona Mariinha, d'O Petisqueiro (Boa Vista); Seu Fernando, do Bar dos Cornos (Madalena); Temistocles – filho e neto –, da Acqua Recife (Madalena); e Dona Ceça, Ceça das Ervas (São José).

Os registros fotográficos foram feitos por três profissionais - Mateus Guedes, Gabriela Passos e José Rebelatto - e quatro estudantes convidados - Ga Olho, Maria Abreu (Newaqualtune), July Batista e Helena Müller.

Em revezamento, eles utilizaram tipos diferentes de equipamentos para atingir visões distintas e complementares. As imagens são acompanhadas de audiodescrição.

E os textos que contam as histórias desses personagens são de autoria de Clareana Arôxa e Rafael Cavalcanti sobre os retratados.



Visite:

Exposição virtual "Mercantes"

osmercantes.com.br

