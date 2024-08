A- A+

ARTES Fabiana Pirro apresenta solo #MedusaMusaMulher no Bar Super 8 Na sessão desta quinta (22), haverá exibição do curta e solo teatral com a atriz pernambucana



Na sua já tradicional exibição de filmes semanais, o Bar Super 8, na região central do Recife, contará com uma noite híbrida nesta quinta (22): a sessão terá exibição do curta e a performance ao vivo solo de #MedusaMusaMulher, com a atriz Fabiana Pirro.

Escrito pela poeta pernambucana Cida Pedrosa, e com poesia de Silvia Góes, o espetáculo estreou na capital pernambucana, em setembro de 2018, e percorreu mostras, festivais e centros culturais em Pernambuco e Brasil afora.

A sessão terá início às 19h e é gratuita. O filme tem duração de 30 minutos e a classificação etária é 16 anos.

#MedusaMusaMulher

Dirigido por Raphaël de Albuquerque, #MedusaMusaMulher é baseado na versão grega do mito da Medusa, a sacerdotisa do templo de Atena que atraiu o desejo de Poseidon, que a violou.

O estupro provocou o ciúme da deusa Atena que rogou uma maldição contra Medusa, transformando-a em uma górgona, petrificando quem a olhasse. No lugar dos seus cabelos, surgiram serpentes. Por fim, Medusa é degolada por Perseu que leva sua cabeça como um presente.

“No Super 8 serão duas estreias. Além do filme de Raphaël, que gravamos em novembro de 2022, em Paris, vou apresentar pela primeira vez a performance com um novo texto, na verdade, a versão original de Cida Pedrosa em diálogo com a poesia de Silvia Góes, que é minha parceira artística. A versão cinematográfica já traz esse adendo”, diz Fabiana.

Além das adaptações no texto, o figurino, assinado por Eduardo Ferreira, também foi remodelado. “Agora está mais dramático, com mais sangue e duas novas anáguas”, adianta a atriz.

SERVIÇO

Sessão de #MedusaMusaMulher no Bar Super 8

Quando: Quinta (22), às 19h

Onde: Rua Mamede Simões, 144/Loja 11, Santo Amaro - Recife/PE

Aberto ao público

Informações: @barsuper8



Veja também

TELEVISÃO Beatriz, do ''BBB 24'', é escalada para novela da Globo