Fabio Assunção fala sobre paternidade: "Filhos fazem os pais"

Fabio Assunção é pai de três filhos, João, de 21 anos, Ella de 14, Alana, de 3. Eles são fruto de três relações diferente do ator, que falou sobre paternidade em entrevista à jornalista Maria Fortuna no videocast "Conversa Vai, Conversa Vem", do Globo, no ar no canal do YouTube e nas redes sociais do jornal.

Fabio diz que é um pai diferente para cada um delas. Até porque nasceram em momentos diferentes da vida do ator.

— Acho que os filhos fazem os pais. Parece o contrário porque a gente se coloca numa posição de: "Ó, já sei que isso não vai dar certo". Mas minhas relações sempre foram muito horizontais — conta.

O ator conta que o trio o ensina muito no dia a dia.

— Escuto muito. Cada um foi me dizendo o pai que deseja, que precisa. Eu aprendo. Principalmente, com as mais novas. Fico pensando em qual mundo vão viver... Imagina quando a que está com 3 agora estiver com 20, 30? A gente está falando em transumanismo... Quais serão as condições climáticas? Certamente a gente vai encontrar um lugar nesse mundo. Mas não sei muito o que dizer para elas a não ser valores como amor, afeto, a troca.

