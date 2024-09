A- A+

Palestra Fabrício Carpinejar ministra palestra em Congresso no Recife, nesta sexta (20) Poeta e escritor abordará o tema "O pensamento e o sentimento do humano na era da Inteligência Artificial", às 14h50, no XX Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, no Recife Expo Center, Bairro do Recife

O poeta, cronista e jornalista Fabrício Carpinejar ministra palestra com o tema “O pensamento e o sentimento do humano na era da Inteligência Artificial”, nesta sexta-feira (20), às 14h50, no XX Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, no Recife Expo Center, no Bairro do Recife.



Inscrições podem ser feitas pelo site do evento.



Novo livro

O autor divulga, ainda, seu novo livro “Se Eu Soubesse — Para Maiores de 40 Anos”, que pode ser adquirido pelo site da Amazon. A obra reflete sobre o perigo do amor romântico, a extinção da saudade pela virtualidade, os impactos dos desastres ambientais, o drama da geração-sanduíche e os desafios trazidos pelo envelhecimento da população.

Veja também

Artes Visuais Lourival Cuquinha expõe no Recife obras visuais desenvolvidas com imigrantes camelôs