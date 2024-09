A- A+

confeitaria ''O Mundo dos Bolos da Carole Crema'': autora ensina suas receitas de bolo em novo livro O segundo livro de Carole é metade com dicas preciosas para quem gosta de fazer bolo e metade com receitas ilustradas

Como fazer um bolo? Essa talvez seja a pergunta número um que a pessoa que veste o avental pela primeira vez aprende a fazer. Criança adora fazer e comer bolo. Aí a gente cresce e fica com saudade do bolo da mãe, da avó, do que fazia quando era pequena. Festa sem bolo? Não existe.

Bolo e Carole Crema são praticamente sinônimos. Por isso, o livro ''O Mundo dos Bolos da Carole Crema'' chega como mais uma receita de sucesso da confeiteira e jurada do reality show Bake Off Brasil (SBT e Discovery Home & Health).

O segundo livro de Carole (o primeiro é de 2010, O Mundo dos Cupcakes) é metade com dicas preciosas para quem gosta de fazer bolo, ou deseja se iniciar nesse universo; e metade com receitas ilustradas cuidadosamente com as imagens de Luna Garcia.

A autora conversa com leitores e leitoras em linguagem clara, pontuada por bilhetinhos com as dicas que costuma dar em seus vídeos no Instagram.

O livro começa com instruções básicas sobre ingredientes e suas funções, aponta técnicas para o preparo de qualquer bolo e ainda traz informações sobre o aparato necessário para uma missão bem-sucedida antes de ligar a batedeira.

O capítulo 4, Manual Definitivo para Arrasar nas Massas de Bolo, traz indicações sobre a temperatura ideal, posicionamento da forma sobre a grade do forno, dicas de armazenamento e congelamento. Como untar adequadamente as fôrmas de acordo com o tipo de massa, massas que vão melhor em bolos recheados ou para bolos simples também entram na lista de dicas

A introdução do livro é da cozinheira e escritora Helô Bacelar, que descreve o que ela e Carole têm em comum: "As duas amam receitas, vivem na cozinha, vivem entre fôrmas, espátulas e batedeiras, adoram ensinar, gostam de deixar as pessoas felizes e amam açúcar do jeito mais lindo do mundo".

No compilado de receitas do livro está o famoso bolo gelado de coco da Carole, "campeão de audiência" em sua confeitaria nos Jardins, além de bolos encorpados, como banana bread com aveia, bolo de azeite com tomilho e limão ou o bolo cítrico com polenta

Chocolate

Há ainda os clássicos de fubá, laranja, maçã e formigueiro; os densos e deliciosos indiano, de tâmaras com calda toffee de mascavo e de mandioca. Tem ainda bolo de cenoura e carrot cake, que nada têm a ver um com outro, exceto pelo ingrediente que nomeia as receitas. Além de uma seleção só com bolos de chocolate.

Veja também

Gastronomia Pobre Juan oferece carnes nobres que se destacam no Recife; veja os destaques