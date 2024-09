Restaurante japonês Mazu Omakase, no Recife, oferece iguarias e peixes nobres; saiba mais

A- A+

Natural da cidade de Nagasaki, no Japão, Shigueru Hirano desembarcou no Brasil em 1961, trabalhou como sushiman em restaurantes no Rio de Janeiro (Zen Restaurante) e em São Paulo, onde, aliás, teve a sua própria casa - o Shigueru, no Itaim BIbi. No Recife, o senhor simpático, e experiente sushiman, está há apenas um ano e meio, a convite do empresário Bruno Kehrle para pilotar o Mazu Omakase.



Equilíbrio

O restaurante, como pode se supor, é dedicado à cozinha nipônica e, inicialmente, funcionava no primeiro andar de outro restaurante em Casa Forte - o Ostramar.



Há dois meses, porém, o estabelecimento adotou um ponto próprio, dentro da Galeria Poço da Panela e conquistou um protagonismo merecido, e motivos não faltam para isso.



Em minha ida ao novo Mazu, três pontos chamaram a atenção. Seu Shigueru é 100% atento ao que acontece no pequeno, e intimista, salão para 30 pessoas.



Mazu oferece atum bluefin, olho-de-boi, ouriço e água viva | Victor Muzzi/Divulgação

Ponto altíssimo da experiência na casa é a oferta de ingredientes pouco comuns em restaurantes do tipo por aqui: peixes como olhete, olho-de-boi, carapau e enguia de água doce são itens fixos no menu, assim como o imperdível ouriço trazido do Sul do Brasil.



Água viva, minipolvo, sardinha e atum bluefin espanhol completam a robustez do balcão do Mazu - um verdadeiro parque de diversões para quem curte explorar a cozinha asiática saindo das obviedades. Com sorte, o cliente vai encontrar o mítico peixe venenoso baiacu.



Entretanto, um terceiro motivo fecha o perfil do sushiman. Apesar de aplicar técnicas tradicionais e de respeitar a essência da cultura do seu país natal, Shigueru não serve somente comidas exóticas ao paladar local, ele também se conecta com as demandas do consumidor local.



Um exemplo simples é a utilização de azeite trufado (ingrediente onipresente em casas do tipo).



Cardápio

Um extenso e variado menu à la carte entrega lamens, teishoku, sunomono, guioza, ostras frescas com molho ponzu, tofu frito, sashimis e combinados.



Mas, segundo Shigueru, a versão do Mazu mais solicitada é o omakase, que consiste em um menu degustação de sete etapas, no balcão ou à mesa, oferecendo opções especiais. O omakase é um mergulho nas habilidades de Shigueru.



Custa R$ 350 e vale cada real investido. Reserve o balcão, a experiência tende a ser muito mais rica quando se pode assistir a todas as montagens e bater um papo com a equipe de sushimen orientados pelo mestre.

SERVIÇO

Mazu Omakase

Onde: Galeria Poço da Panela - Rua dos Arcos, 60, Poço da Panela

Instagram: @mazusushirecife

