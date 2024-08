A- A+

CAFÉ Versado Cafés, no Recife, anuncia a data do 3º Barista Signature; saiba mais Rede recifense de de cafeterias terá carta com seis bebidas especiais eleitas por jurados pernambucanos

Leia também

• Comida Ogra: festival oferece pratos exagerados no Recife e Região Metropolitana

• FYSologia: nova plataforma de FYS tem lançamento no Recife com o mixologista Marcelo Serrano

A partir do dia 2 de setembro, seguindo até 2 de novembro, o novo ciclo da campanha de bebidas especiais da rede recifense Versado Cafés poderá ser conferido pelos clientes da marca em toda as unidades.

Chegou a hora de conhecer as criações da 3ª edição anual do Barista Signature Versado: uma competição entre os baristas da empresa, com o objetivo de aguçar a criatividade dos profissionais e oferecer novidades aos clientes assíduos.

Os profissionais que tiveram bebidas selcionadas nesta edição (que só serão conhecidas no dia 2 de setembro" são Eduarda Nascimento, Lívia Rodrigues, Gisllan Portela, Sthefanny Freire, Lorena Lotario e Caio Lima.

Avaliação

As bebidas são selecionadas por jurados, convidados pela Versado Cafés, que participam de prova às cegas e conferem notas para diversos aspectos da bebida - do sabor à apresentação e, principalmente, o toque de inovação.

Tme de jurados do 3º Barista Signature da Versado Cafés. Crédito: Versado Cafés/Divulgação



Nesta 3ª edição do Barista Signature o júri foi formado por jornalistas, influenciadores, baristas e bartenders do mercado pernambucano: Nicaulys Araújo (barista), Augusto Vilaça (coffee lover), Renata Pimentel (professora de Literatura, representante dos clientes Versado), Vanessa Lins (editora de Gastronomia e Cultura da Folha de Pernambuco e titular do Instagram Quinto Pecado), Joyce Guimarães (bartender do bar Ponto Cego) e Caio Monteiro (designer e diretor de arte).

Segundo Fernando Trajano Neto, gestor de Operações da Versado Cafés, o Barista Signature é uma forma dinâmica de estimular a criatividade dos baristas e promover a profissão.

“Encontramos nesse projeto uma maneira interessante e divertida de trabalhar a criatividade, ajudando também a que compreendam o passo a passo do desenvolvimento de uma nova bebida antes de entrar em nosso cardápio. Damos bastante liberdade criativa para que eles possam desenvolver algo do qual se sintam orgulhosos e, caso a gente decida manter alguma das criações no cardápio permanente, damos outro bônus ao criador como um incentivo extra", explica.

SERVIÇO

Versado Cafés Especiais

Estrada do Encanamento, 480, loja 3, Casa Amarela

Rua do Cupim, 259, loja 103, Graças

Rua Joaquim Nabuco, 409, loja 12, Derby

Rua Padre Bernadino Pessoa, 392b, Boa Viagem

Rua do Brum, 248, Bairro do Recife

Instagram: @versadocafe

Veja também

Roteiro Comida Ogra: festival oferece pratos exagerados no Recife e Região Metropolitana