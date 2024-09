A- A+

LITERATURA Círculo de Poemas, da editora Fósforo, vence prêmio da Feira do Livro de Frankfurt Serviço de assinatura de títulos de poesia recebeu o Aficionado Award, concedido pelo evento alemão e pelo Salão Internacional do Livro de Turim

O Círculo de Poemas, iniciativa da editora Fósforo, vendeu a segunda edição do Aficionado Award, prêmio concedido pelo Salão Internacional do Livro de Turim e pela Feira do Livro de Frankfurt. O anúncio ocorreu nesta quarta-feira (11).

O Aficionado Award tem como objetivo "conectar, apoiar e encorajar profissionais dedicados e apaixonados" do mercado do livro. Os finalistas haviam sido anunciados em julho durante o Salão Internacional do Livro de Milão.

Também estavam na disputa a livreira italiana Alba Donati, dona de uma loja em uma pequena vila toscana e criadora de um festival literário, e o holandês Frederike Doppenberg, editor da revista literária Fifth Wave.

O Círculo de Poemas é um clube de assinatura de poesia criado em 2022 pelas editoras Fósforo e Luna Parque. Todo mês, os assinantes recebem, em primeira mão, um livro de poemas e uma plaquete encomendada pela editora a um escritor.

Inicialmente, eram plaquetes de poesia. Desde o início deste ano, porém, outros gêneros literários passaram a ser contemplados.

O Círculo de Poemas já publicou autores como Torquato Neto, William Carlos Williams e Miriam Alves. O curador do projeto é o poeta Tarso de Mello.

Ao Globo, a editora Rita Mattar, lembrou que o Círculo de Poemas "nasceu de um desejo nosso compartilhado com os poetas Marília Garcia o Leonardo Gandolfi de contribuir para a circulação de poesia no país".

—Achamos que editoras independentes, entre elas a Luna Parque, vêm fazendo um trabalho editorial precioso, que merece chegar a mais leitores — afirmou.

— A ideia de unir esforços e aumentar essa circulação é uma aposta na colaboração e um convite a todos que têm vontade de ler mais poesia e gostariam de companhia nessa caminhada.

Mattar disse ainda que o objetivo do Círculo de Poemas é "desafiar os dogmas de que poesia não vende e de que não é para todo mundo".

— Estamos construindo um catálogo variado, com boas surpresas até para os leitores experimentados. Ao lado do Tarso de Melo, que assumiu a edição da coleção em 2024 para dar continuidade ao trabalho iniciado por Marília e Leonardo. Recebemos a notícia do prêmio Aficionado com muita alegria: é um sinal de que estamos no caminho certo.

Mattar receberá o prêmio em 17 de outubro, na Feira do Livro de Frankfurt, que é o maior balcão de negócios do mercado editorial.

