Famosos celebram vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro: ''obrigada, Nanda''

Valeu a pena ficar acordado até a madrugada para acompanhar o Globo de Ouro e ver Fernanda Torres ser celebrada como a melhor atriz de drama pelo protagonismo de " Ainda estou aqui", de Walter Salles. Que o digam famosos como Taís Araujo, Sabrina Sato e Mariana Ximenes que celebraram, nas redes sociais, a vitória da atriz.



"Ela ganhou! Ela ganhou! E quando uma mulher brasileira conquista o respeito e a admiração por seu trabalho, todas nós nos sentimos um pouco ela. Obrigada Nanda por através do seu trabalho incrível nos afetar em tantos lugares. Te agradeço como mulher, como mãe, como brasileira e como atriz. Viva vc! Viva seu talento", escreveu Taís Araujo, que filmou a tela da TV e compartilhou o post com Lázaro Ramos.



"Com muito orgulho e olhos cheios de lágrimas! Ainda mais quando um trabalho é feito com tanta dedicação e paixão. @oficialfernandatorres este Globo de Ouro é mais do que merecido, é o reconhecimento da sua entrega e genialidade. Você nos inspira e mostra ao mundo a força do nosso talento. Parabéns por essa conquista histórica!", celebrou Sabrina Sato.

Mariana Ximenes também filmou a tela e fez Stories, marcando a equipe do filme.



Valentina Herszage, parte do elenco do filme, também postou Stories celebrando a colega de elenco.

