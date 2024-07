Famosos e familiares parabenizam Zezé Di Camargo e Graciele após anúncio de gravidez: "Que bênção"

A- A+

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda vêm recebendo várias mensagens de familiares, amigos e colegas famosos, por meio das redes sociais, desde que anunciaram, na última quinta-feira (11), que terão o primeiro filho juntos.



A influenciadora digital, de 43 anos, e o cantor sertanejo, de 61, vinham tentando gerar uma criança, por meio de fertilização in vitro, há pelo menos quatro anos.



"Que bênção! Que Deus ilumine esse novo ciclo em suas vidas! Viva", enalteceu Wanessa, a filha mais velha de Zezé, e que é fruto do antigo relacionamento do artista com a empresária Zilu Godói.

A cantora Paula Fernandes, colega de Zezé, também mandou mensagem para ele. "Ahhhhhhhhh!!!!!!!!! Vou ser titiaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!! Parabéns, meus amores. Muitas bençãos para essa família linda!", desejou a sertaneja. "Deus abençoe, irmãos", comentou o cantor Alexandre Pires. "Vai ser tão bem recebido, cheio de amor. Que bênção! Já amo demais", comemorou Luciele di Camargo, irmã do cantor.





Mulher do cantor Leonardo, Poliana também se empolgou com a notícia. "Parabéns! Que deus abençoe muito vocês", celebrou ela. A atriz Elaine Mickely foi outra famosa a vibrar com o fato. "Ah, não acredito! Tão feliz por vocês! Deus abençoe grandiosamente", exclamou.

Na última quinta-feira (12), após o anúncio da gravidez, Graciele e Zezé Di Camargo vieram a público novamente para agradecer as "milhões de mensagens" positivas que estão recebendo de amigos, familiares e fãs. "A gente responde as mensagens e já aparece um monte de outras (risos). Mas a gente vai responder todo mundo", brincou Graciele, dizendo que foi difícil "segurar" a novidade por três meses — sim, ela já está no terceiro mês da gestação.

