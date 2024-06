A- A+

REDE SOCIAL Fãs apontam indireta a Ralf em carta de viúva de Chrystian: 'Sempre souberam do endereço, telefone" Irmão do artista estava distanciado do sertanejo, com quem fez dupla até 2021

Viúva do cantor Chrystian, Key Vieira publicou uma carta aberta em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (28), pouco mais de uma semana após a morte do sertanejo.



Alguns fãs viram o texto também como uma forma de a influenciadora digital e mãe de dois dos filhos do músico mandar uma mensagem a pessoas próximas que vieram a se distanciar do marido, como o próprio irmão dele, Ralf, com quem fez enorme sucesso na música.

“Filhos, irmão e amigos sempre souberam de seu endereço, telefone e redes. Cabe a cada um agora lidar com sua própria consciência”, escreveu ela na carta.





“Não vou carregar pesos que não são meus. Meu compromisso é com o legado musical que Chrystian deixou, e os meus dois filhos, que assim como eu, precisam de apoio nesse momento”, diz Key, em outra parte da publicação.

Na caixa de comentários da publicação, alguns fãs saíram em defesa de Ralf, irmão de Chrystian e que, com ele, fez enorme sucesso na década de 1980 e 1990. Após irem e virem com a dupla sertaneja, os dois anunciaram a separação definitiva em 2021.

“Chrystian também poderia procurá-lo, não deixemos o luto e a dor de seu verdadeiro irmão, pior, serviu como um aprendizado, para ambos, Ralf sempre esteve com ele, muito antes da sua família atual”, escreveu uma fã.

“Estava com Ralf em Nova York ontem ele está muito triste essa tristeza está estampado em seu rosto”, comentou um outro seguidor.



Chrystian e Ralf - Foto: Instagram/reprodução

A partir desta sexta-feira (28), Ralf realiza uma pequena turnê pelos Estados Unidos. O fato apenas alimentou uma polêmica que iniciou quando o artista fez seu primeiro show solo apenas dois dias depois de perder o parceiro musical.



Nas redes sociais do sertanejo, a maioria dos fãs vem defendendo Ralf das críticas, ressaltando que ele precisa continuar trabalhando para viver. “O melhor jeito de esquecer a tristeza é buscando a alegria”, escreveu um seguidor.

Leia abaixo o texto completo, publicado por Key Vieira:

"Agradeço a Deus pela alegria de ter vivido anos tão incríveis ao lado desse homem, esposo, pai, amigo e artista maravilhoso. O nosso amor sempre foi grande, genuíno e forte. Gerou dois indos frutos, que seguem sendo minha prioridade.

Sou grata a todos os amigos e fãs que dedicaram mensagens de carinho e acompanharam o sucesso do meu grande amor ao longo dos 60 anos de estrada. Não vou deixar que uma história tão linda seja esquecida, manchada e muito menos apagada.

Entendo que um artista, como figura pública, sempre vai ter sua vida pessoal questionada, afinal o público tem sede de música e de informações. No entanto, para tudo existe um limite. Só eu, como viúva do Chrystian, posso falar com propriedade sobre os nossos dias como família. Filhos, irmão e amigos sempre souberam de seu endereço, telefone e redes. Cabe a cada um agora lidar com sua própria consciência.

A quem questiona sua partida: só quem estava ao lado do Chrystian para saber o que de fato aconteceu. A quem especula questões financeiras: só quem dividia com ele os mesmos sonhos tem propriedade para falar sobre seus bens (materiais ou não). A quem propaga fake news: por que nunca fizeram questão de divulgar seu trabalho e agora só pensam em crescer a audiência por sobre a sua lapide?

Não vou carregar pesos que não são meus. Meu compromisso é com o legado musical que Chrystian deixou, e os meus dois filhos, que assim como eu, precisam de apoio nesse momento.

Seco minhas lagrimas e ergo minha cabeça para a vida, na certeza de que seguirei lutando pela nossa família; e na esperança de te encontrar na eternidade, meu amor."

Veja também

CINEMA Kevin Costner diz que faz 'filmes para homens', mas que mulheres fortes são o que atrai nas obras