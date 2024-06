A- A+

Cinema "Avassaladoras 2.0": Fefe Schneider aponta semelhanças do filme com sua vida pessoal O longa-metragem chega aos cinemas nesta quinta-feira (13), com Fefe Schneider no papel da adolescente Bebel

Fefe Schneider estrela "Avassaladoras 2.0", filme que chega nesta quinta-feira (13) aos cinemas brasileiros. No novo longa-metragem, que é dirigido por Mara Mourão e tem roteiro de Tony Goes, a atriz e influenciadora digital vive uma história cheia de similaridades com a sua vida pessoal.

"O filme fala sobre a Bebel, uma menina de 16 anos que morava nos Estados Unidos com a mãe e teve que voltar ao Brasil após perder o padrasto. Foi basicamente isso que aconteceu na minha vida. Então, eu brinco que nem tive que atuar", comentou Fefe Schneider, em entrevista à Folha de Pernambuco.

A comédia romântica é uma espécie de continuação de "Avassaladoras", segunda maior bilheteria do cinema nacional em 2002, ano em que Fefe nasceu. No primeiro filme, Giovanna Antonelli interpretava Laura, uma mulher que resolve contratar uma agência de casamentos para encontrar o par ideal. Mais de 20 anos depois, o spin-off traz uma trama protagonizada pela filha adolescente da personagem, agora não mais interpretada por Antonelli, mas sim por Juliana Baroni.

A jovem Bebel é apaixonada pelo influenciador J-Crush (Murilo Bispo), com quem se comunica por mensagens, fingindo ser uma atriz de sucesso em Hollywood. A farsa é desmascarada quando sua mãe resolve que elas passarão as férias no Brasil e o garoto a conhece pessoalmente. Detalhe: Fefe e Murilo acabaram vivendo um rápido romance durante as gravações do filme.

De volta à ficção, para conseguir reconquistar o "crush", Bebel vai precisar dos conselhos da mãe e a ajuda de Lu, sua melhor amiga, interpretada por Bibi Tatto. Essa é mais uma coincidência da produção, já que Fefe e Bibi também são amigas na vida real e bem antes das filmagens do longa.

"Eu e a Bianca nos conhecemos há muito tempo. Uma não sabia que a outra faria teste para o filme e, quando chegamos lá, ficamos sem acreditar. Nós duas não precisamos criar intimidade para a cena, porque a gente já se ama e ela é, de fato, uma das minhas melhores amigas", revelou.

Filmado no Rio de Janeiro, "Avassaladoras 2.0" foi produzido em plena pandemia de Covid-19. Por conta de todos os protocolos sanitários exigidos na época, Fefe, Bibi e Murilo tiveram que morar juntos durante o período de gravações. "Tínhamos que fazer teste todos os dias e não podíamos sair. Era de casa para o set e do set para casa. Vivemos como uma família durante um mês e sinto que isso foi bom para o filme", analisa.

A comédia é produzida pela Total Filmes, com coprodução da Star Original Productions e distribuição da Star Distribution. No elenco, também estão nomes como Raphael Vianna, Danielle Winits, Jeanny Soares, Wellington Nogueira e Guta Ruiz.

Segundo a protagonista, o longa-metragem toca em diversos assuntos e é voltado para todos os públicos. "Não é só um filme teen. A gente fala de temas ambientais, sobre verdades e mentiras, também da relação entre mãe e filha, e da amizade", defende.

Fefe Schneider iniciou a carreira como modelo, com apenas 9 anos. Ela ganhou destaque nas redes sociais produzindo conteúdo true crime e, hoje, conta com 16,7 milhões de seguidores no TikTok e 7,1 milhões no Instagram. No entanto, desde a infância, seu objetivo sempre foi ser atriz, carreira que vem conquistando aos poucos. "Avassaladoras 2.0" é o seu quarto trabalho no cinema, depois de "O Segredo de Sara" (2020), "Ilhados" (2022) e "Mamonas Assassinas - O Filme" (2023).

Veja também

Festival Ponto de Ebulição estreia com reunião inédita de cantoras potiguares; festival tem entrada gratuita