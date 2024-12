Felipe Andreoli e Rafa Brites irão apresentar o Power Couple, da Record, em 2025

A- A+

Os apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites apresentarão o reality show "Power Couple Brasil", da Record, em 2025.

O casal, que foi especulado no comando da atração ao longo do ano, oficializou o contrato nesta terça-feira (17).

A duração do vínculo com a emissora é de três anos e o casal deve apresentar outros projetos que ainda não foram divulgados pela Record.



Casados desde 2011, eles nunca trabalharam juntos. Andreoli era um dos repórteres do CQC e chegou a apresentar o "Globo Esportes", se despedindo do programa em outubro deste ano.

Já Rafa foi repórter de programas como "Superstar", "Video Show" e "Mais Você", mas deixou a Globo em 2019.



O Power Couple retorna à grade da Record após dois anos de hiato. O reality coloca casais famosos para conviverem em uma mansão e batalhar por prêmios em dinheiro.



Anteriormente, a atração já teve como apresentadores Roberto Justus, Gugu e Adriane Galisteu. Ao todo, foram seis temporadas desde 2016.

Os últimos vencedores foram Brenda Paixão e Matheus Sampaio, que ganharam R$ 330 mil de prêmio acumulado ao longo do programa.

