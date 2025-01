Fernanda Montenegro celebra prêmio de Fernanda Torres: "Muito feliz de ter vivido para ver isso"

A- A+

Um tanto emocionada, Fernanda Montenegro afirmou que a cultura brasileira vive um grande momento ao “atravessar a linha do Equador”, como definiu, após Fernanda Torres ser laureada com o prêmio de melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro, no domingo (5). Em “ Ainda estou aqui”, dirigido por Walter Salles, a veterana de 95 anos interpreta, ao lado da filha, Eunice Paiva, em sua fase já idosa.

“Eu sabia que ela ia ganhar. Que mistério é esse, eu não sei, mas eu sabia que a minha filha ia ganhar esse prêmio”, disse ela. “O prêmio da Golden Globe pontua, reconhece e ilumina essa grande atriz brasileira que é a Fernanda Torres. É um fato difícil de alcançar. Mas, abaixo da linha do Equador, de vez em quando conseguimos atravessar essa linha e temos reconhecimento internacional”, disse a veterana de 95 anos em entrevista à GloboNews.

“Estou muito feliz de ter vivido para ver isso”, declarou. “Fernanda será um talento no que ela quiser fazer, terá uma qualidade sublime. E não é uma mãe falando, mas um ser humano e uma pessoa que tem formação na atuação falando.”

Em 1999, Fernanda disputou o Globo de Ouro na mesma categoria que a filha por sua intepretação em “Central do Brasil”, também dirigido por Salles. Ela, entretanto, não foi laureada.

Na entrevista, a atriz lembrou as vezes que atuou junto com Fernanda Torres: “Como mãe filha, ou filha e mãe, fizemos 'Fogo e Paixão', 'Traição' e 'Redenção', de Claudio Torres. 'Casa de Areia', direção de Andrucha Waddington, filme de aceitação e premiações internacionais”, disse.

