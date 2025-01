Marcelo Rubens Paiva reage ao Globo de Ouro de Fernanda Torres com foto da mãe, e web comenta

A- A+

Após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro como melhor atriz em filme de drama, Marcelo Rubens Paiva — autor do livro que inspirou “ Ainda estou aqui”, dirigido por Walter Salles — publicou no Instagram uma foto de sua mãe, Eunice, vivida pela atriz no longa.

A publicação não tem nenhuma legenda, mostrando apenas mostra a advogada sorrindo.

Ela dedicou a vida a buscar o paradeiro do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, morto sob tortura durante a ditadura militar brasileira.

Os internautas logo viram a publicação como uma mensagem de que Eunice estaria feliz com o momento de celebração, em torno da primeira vez que o Brasil conquista um Globo de Ouro nessa categoria. “Eunice Paiva ainda está aqui”, comentou um usuário no Instagram.



A atriz Valentina Herszage, que interpreta uma das filhas de Eunice no filme, afirmou que Eunice está “em festa”.

Selton Mello, que vive o ex-deputado Rubens Paiva, também comemorou.

Alguns internautas ainda agradeceram a Marcelo por ele ter compartilhado em um livro, “Ainda estou aqui”, a história da família.

“Dona Eunice sempre sorriu e hoje o Brasil sorri com ela”, comentou uma outra pessoa. “Foi um honra conhecer a história de sua mãe! Parabéns pela escrita maravilhosa”, disse uma terceira.



Concorrendo em duas categorias, o longa nacional perdeu na disputa de melhor filme em língua não inglesa, que ficou com "Emilia Pérez".

O resultado causou a revolta de brasileiros que tomaram as redes sociais do Globo de Ouro. “Sabotaram o prêmio do país errado”, brincou seguidor brasileiro em tom de ameaça.



Mas se a derrota de "Ainda estou aqui" foi sentida, a vitória de Fernanda Torres como melhor atriz em filme dramático foi muito comemorada.

Na cerimônia de domingo (5), Fernanda Torres concorreu com pesos-pesados de Hollywood. Estavam no páreo Angelina Jolie (por "Maria"), Nicole Kidman (por "Babygirl"), Tilda Swinton (por "O quarto ao lado"), Kate Winslet (por "Lee") e Pamela Anderson (por "The last showgirl").

