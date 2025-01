A- A+

premiação Globo de Ouro: saiba onde assistir aos filmes e às séries que venceram o prêmio Entre "The Brutalist", "Rivais" e "Xógun: A Gloriosa Saga do Japão", foram nove produções premiadas na premiação

A premiação da 82ª edição do Globo de Ouro foi sediada em Los Angeles, nos Estado Unidos, e aconteceu na noite do domingo (6).

Dando início à temporada de premiações hollywoodianas, o prêmio engloba categorias que reverenciam desde seriados para a TV, até filmes longa-metragem.

Entre as produções vencedoras, algumas estão disponíveis nos streamings, enquanto outras têm data de estreia marcada nos cinemas.

Confira os vencedores e onde assistir aos trabalhos:

Ainda Estou Aqui



Longa de Walter Salles, "Ainda Estou Aqui" conquistou o Globo de Ouro com Fernanda Torres como Melhor Atriz, e tambémm concorreu na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Estrangeira, mas não ganhou.

Ainda em exibição nos cinemas, o filme não tem previsão de ingressar o streaming.

Eunice Paiva (Fernanda Torres) é casada como ex-político Rubens Paiva (Selton Mello) durante a ditadura militar no Brasil é obrigada a se reinventar e a traçar um novo destino para si e os filhos.

Onde assistir a Ainda Estou Aqui: cinemas.

O Brutalista





Estrelado por Adrien Brody, vencedor da categoria de Melhor Ator em Filme Dramático, "O Brutalista" levou para casa a estatueta de Melhor Filme Dramático, um dos maiores prêmios da noite.

O filme ganhou data de estreia no Brasil, chegando aos cinemas em 2 de fevereiro, e traz a história do arquiteto László Toth e sua esposa Erzsébet.

O casal foge da Europa do pós-guerra em 1947 para reconstruir seu legado e testemunhar o nascimento da América moderna, mas suas vidas são mudadas por um misterioso e rico cliente.

Onde assistir a O Brutalista: cinemas, a partir do dia 2 de fevereiro.



Emilia Pérez



Vencedor da categoria de Melhor Filme Cômico ou Musical e Melhor Filme de Lingua Não-Inglesa, "Emília Perez" estreia nos cinemas brasileiros em 6 de fevereiro.



O longa, dirigiro pelo francês Jacques Audiard, aborda a história de uma advogada que recebe uma oferta inesperada: ajudar um temido chefe de cartel a se aposentar de seus negócios e desaparecer para sempre, tornando-se a mulher que ele sempre sonhou ser.

O filme vem repercutindo nas redes sociais durante o período das premiações, já que se encontra na mesma categoria do aclamado "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

Onde assistir a Emília Perez: cinemas, a partir de 6 de fevereiro.

Rivais



Um dos lançamentos de 2024 do diretor italiano Luca Guadagnino, "Rivais" levou a estatueta de Melhor Trilha Sonora Original.

Disponível no Prime Video, "Rivais" traz da relação entre três jogadores de tênis.

Art (Mike Faist), um campeão de tênis do Grand Slam, se vê do outro lado da rede do outrora promissor e agora esgotado Patrick (Josh O'Connor), seu ex-melhor amigo e ex-namorado de sua esposa, Tashi (Zendaya).

Onde assistir a Rivais: Prime Video.

A Substância



"A Substância" é protagonizado por Demi Moore, que levou a estatueta da categoria Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical.

Elisabeth Sparkle (Demi Moore), renomada por um programa de aeróbica, enfrenta um golpe devastador quando seu chefe a demite.

Em meio ao seu desespero, um laboratório lhe oferece uma substância que promete transformá-la em uma versão aprimorada, que se intitula Sue (Margaret Qualley).

Onde assistir a A Substância: Mubi.

Conclave



Com estreia brasileira marcada para 23 de janeiro, "Conclave" ganhou na categoria de Melhor Roteiro de Cinema.

O Cardeal Lawrence é encarregado de liderar um dos eventos mais secretos e antigos do mundo, a seleção de um novo Papa, onde ele se encontra no centro de uma conspiração que pode abalar os próprios alicerces da Igreja.

Onde assistir a Conclave: cinemas, a partir de 23 de janeiro.

Wicked



A partir desta quarta (8), "Wicked" entra para o catálogo do Prime Video Brasil. Vencedor da categoria Conquista Cinematográfica e de Bilheteria, o musical é estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande.

Trazendo a história não contada das bruxas da clássica história "O Mágico de Oz", o filme aborda a relação de Elphaba e Glinda.

Elphaba, uma jovem prodígio mas incompreendida pelo tom verde de sua pele, conhece Glinda, uma jovem popular e que deseja reconhecimento por suas habilidades. Juntas, tornam-se amigas e vão em busca do famoso Oz.

Onde assistir a Wicked: Prime Video.

Flow - À Deriva



Levando a estatueta de Melhor Filme de Animação, "Flow" ainda não tem data de estreia confirmada nos cinemas brasileiros.

Um gato solitário, deslocado por uma grande inundação, encontra refúgio num barco com várias espécies.

Juntos, enfrentam os desafios da adaptação a um mundo transformado.

Onde assistir a Flow - À Deriva: sem confirmação nos cinemas brasileiros.

Xógun: A Gloriosa Saga do Japão



Com a estatueta de Melhor Série Dramática, "Xógun: A Gloriosa Saga do Japão" levou outros três prêmios durante a noite:

Melhor Atriz em Série Dramática, Melhor Ator em Série Dramática e Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática.

Está disponível no streaming Disney+.

Ambientada no século XVII, a série narra a jornada de John Blackthorne (Cosmo Jarvis), um marinheiro que passa de forasteiro a samurai, enquanto é usado como peão na luta do líder japonês Toranaga (Hiroyuki Sanada) para chegar ao topo da cadeia governamental, ou Shogun.

Onde assistir a Xógun: A Gloriosa Saga do Japão: Disney+.

Hacks



Disponível na plataforma de streaming Max, "Hacks" ganhou o prêmio na categoria Melhor Série de Comédia, pela sua terceira temporada.

A série explora uma mentoria obscura que se forma entre Deborah Vance (Jean Smart), uma comediante lendária de Las Vegas, e uma excluída de 25 anos.

Onde assistir a Hacks: Max.

Bebê Rena



"Bebê Rena" levou a estatueta de Melhor minissérie, antologia ou filme feito para TV, e é um sucesso da plataforma de streaming Netflix.

A minissérie segue o distorcido relacionamento do roteirista e ator Richard Gadd com sua stalker, e foi inspirada em um caso real.

Onde assistir a Bebê Rena: Netflix.

