A- A+

globo de ouro Vídeo com "dublagem" bem-humorada de Fernanda Torres no Globo de Ouro viraliza Comediante Guto TV sobrepõe falas engraçadas sobre imagens em que atriz aparece agradecendo prêmio de Melhor Atriz por "Ainda estou aqui"

"Eu quero agradecer todo mundo e dar um grande 'chupa' para quem duvidava.

Sinceramente, a vontade que dá é de esfregar essa estatueta na cara de quem começar de 'mimimi' nas redes sociais, dizendo que o governo pagou, que foi dinheiro de Lei Rouanet.

E nem sabe escrever Rouanet! Enfim, eu quero dizer que eu merecia, caralh*! E simplesmente ganhei de Angelina Jolie, de gente maravilhosa... Nic (Nicole Kidman)... Não posso nem dizer", diz a dublagem com falas — fictícias, vale reforçar — criadas pelo humorista Guto TV.

Confira o post do humorista

O discurso real foi bem diferente.

Ao subir ao palco do Beverly Hilton Hotel, a protagonista de "Ainda estou aqui" ressaltou que não tinha preparado a fala.

Na ocasião, ela celebrou a carreira da mãe, Fernanda Montenegro, que também foi indicada por "Central do Brasil" em 1999, mas não venceu à época.

Veja o discurso de Fernanda Torres no Globo de Ouro:

"Meu Deus, eu não preparei nada porque já estava feliz. E este é um ano incrível para performances femininas, com tantas atrizes aqui que eu admiro profundamente. E, claro, quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter!", disse Fernanda. "E quero dedicar este prêmio a minha mãe. Vocês não têm ideia: ela esteve aqui há 25 anos. E isso é uma prova de que a arte pode perdurar ao longo da vida, mesmo em momentos difíceis, como essa história incrível da Eunice Paiva que eu conto no filme. Há algo acontecendo agora no mundo, com tanto medo. E este é um filme que nos ajudou a refletir sobre como sobreviver em tempos difíceis como estes."

Veja também

França Louvre e Versalhes mantiveram fluxo de visitantes em 2024 apesar dos Jogos Olímpicos