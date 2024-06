Festa da Música RNC 2024 leva música independente à Torre Malakoff

A- A+

Desde 1982, na França, 21 de junho é a data dedicada a celebrar o Dia da Música. A partir de então, todos os anos acontece a Fête da la Musique (“Festa da Música”, em francês), movimento que ocorre em todo o país, com programações gratuitas com músicos nos mais diversos espaços públicos de suas cidades. Atualmente, a data faz parte do calendário cultural de quase 120 países.



No Brasil, mais exatamente no Recife, a data foi assimilada pelo festival Rock na Calçada, que existe desde 2015, com um olhar voltado para a cena musical independente da RMR. Além do território recifense, o evento já aportou em Natal (RN), João Pessoa (PB), Caruaru (PE) e São Paulo (SP) e soma mais de 480 apresentações gratuitas ao longo dos anos.

A partir de 2019, o festival passa a se chamar Festa da Música RNC, em consonância com a data francesa. E nesta sexta (21), chega à sua 4ª edição, reunindo nove atrações musicais, a partir das 15h, na Torre Malakoff, no Bairro do Recife. O ingresso custa 1kg de alimento não perecível, com retirada antecipada no Sympla e entrega do donativo na entrada do evento.



Atrações

A Torre Malakoff abrirá suas portas às 15h. No local, haverá a Feira Criativa Xambá, reunindo artesanato e produtos exclusivos confeccionados por empreendedores da Nação Xambá, de Olinda.



A partir das 16h, começam os shows. A programação reflete a diversidade do que vem sendo produzido pelos artistas independentes do Estado. Rock, pop, mpb, reggae, brega e hip hop estarão devidamente representados.



Subirão ao palco da Festa da Música RNC: Fim de Feira (16h), Flora Vontade (17h), Barthel (18h), Luana Tavares (19h), Travadores (20h), MC Fantasma (21h), Okado do Canal (22h), Zendo (23h) e Reggae pelo Reggae Sounds (0h).



Alguns shows contarão com participações especiais de Dandara MC, Dani Carmesim, Cosmus e Milton Raulino. Nos intervalos entre as apresentações, o som ficará por conta das DJs Kananda PX e Claudinha Summer.



“Ano a ano, prezamos por trazer tanto atrações já consolidadas no cenário local, bem como artistas que estão começando a se destacar e querem mostrar sua musicalidade”, diz Du Lopes, idealizador e produtor do Rock na Calçada/Festa da Música RNC.



Independente

A Festa da Música RNC é um festival totalmente independente, que não conta com incentivos. Portanto, necessita da colaboração do público para acontecer da melhor maneira.



Foi criada, então, uma campanha colaborativa na Internet, para quem desejar contribuir com a realização do festival. O público poderá contribuir com doações de qualquer valor a partir de R$ 5 para a chave-pix [email protected].

Programação completa

15h - Abertura da Torre Malakoff e da Feira Criativa Xambá

16h - Fim de Feira

17h - Flora Vontade

18h - Barthel

19h - Luana Tavares

20h - Travadores, com part. de Dani Carmesim

21h - MC Fantasma, com part. de Dandara MC

22h - Okado do Canal

23h - Zendo, com part. de Cosmus e Milton Raulino

00h - Reggae pelo Reggae Sounds

Nos intervalos dos shows, as DJs Kananda PX e Claudinha Summer.

SERVIÇO

Festa da Música RNC 2024

Quando: hoje (21), a partir das 15h

Onde: Torre Malakoff - Praça do Arsenal da Marinha, Bairro do Recife

Ingresso: 1kg de alimento não perecível (entrega na entrada do evento), com retirada antecipada do ingresso no Sympla

