A- A+

indústria da música 8ª Women's Music Event, em São Paulo, promove visibilidade de artistas do Norte e Nordeste Evento acontece de quinta (20) a domingo (23), com shows, mesas e conferências

Desta quinta (20) até o domingo (23), a cidade de São Paulo sediará a 8ª edição do Women’s Music Event, plataforma de música, negócios e tecnologia, criada para aumentar o protagonismo da mulher na indústria da música.

Biblioteca Mário de Andrade, Heavy House, Praça Dom José Gaspar e a Casa Natura Musical são os locais em que se dará a programação do evento, que terá como destaque convidadas das regiões Norte e Nordeste do País.

Duda Beat (PE), Aíla (PA), Josyara (BA), Julinha Linhares (RN) são apenas algumas das artistas que marcarão presença em mesas e conferências. As DJs Miss Tacacá (Belém/Pará) e Carol Tucuju (Macapá/Amapá) estarão nos happy hours do WME, na sexta (21) e sábado (22).



Confira AQUI a programação completa.

Convidadas

Aíla é uma voz proeminente do pop amazônico, atuando como cantora, compositora e diretora artística. Sua música combina influências do Pará e do mundo, abordando questões de gênero e feminismo.

Ela irá encabeçar o WME Shorts “Nortear”, um bate-papo de 30 minutos que irá focar na relevância musical da região Norte brasileira versus o apagamento em grandes eventos culturais.

Josyara irá conduzir uma oficina de composição de letras e arranjos, apresentada pela UBC - União Brasileira dos Compositores.

Na sexta (20), Juliana Linhares se junta a Josyara. Elas cantam juntas, em show gratuito na Praça Dom José Gaspar, no Centro de São Paulo.

Na mesa sobre o futuro dos festivais, foram Ana Morena, do Festival DoSol, de Natal (RN) e Ana Garcia, do Coquetel Molotov, do Recife (PE) para abordar o assunto.

A também recifense Duda Beat conversa com a jornalista Sarah Oliveira sobre seu novo álbum “Tara e Tal” (2024).



SERVIÇO

Women’s Music Event (WME) – 8ª Edição

Quando: Quinta (20) a domingo (23)

Onde: Heavy House, Biblioteca Mário de Andrade, Praça Dom José Gaspar e Casa Natura, em São Paulo/SP

Ingressos: a partir de R$ 60, à venda no Sympla

Programação gratuita: Shows e programação na Praça Dom José Gaspar, Heavy House e Casa Natura Musical

Veja também

CINEMA 8 ½ Festa do Cinema Italiano: Recife recebe 11ª edição do festival de 27 de junho a 3 de julho