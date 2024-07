Festival de Cinema de Carpina abre inscrições de sua quarta edição

A- A+

O Festival de Cinema de Carpina está com inscrições abertas para a sua quarta edição. Ainda sem data revelada, o evento busca incentivar a cultura cinematográfica no município da Zona da Mata Norte de Pernambuco, com acesso gratuito ao público.

Para montar a programação de suas mostras competitivas, o festival selecionará longas e curtas metragens, produzidos no Brasil ou em outros países. Os concorrentes podem ser filmes de ficção ou documentários, além de videoclipes de cantores e bandas de todos os estilos musicais.

As inscrições seguem abertas até 31 de julho. O edital, com informações detalhadas sobre o processo, está disponível no site do evento. Os vencedores do Festival de Cinema de Carpina serão premiados com o troféu O Carpinteiro, na cerimônia de encerramento do evento.



Veja também

Melhores Filmes Site internacional elege documentário brasileiro como um dos melhores filmes de 2024